Nashville vai Winnipeg jatkoon? Patrik Laine kaipaa vielä yhtä vierasonnistumista

NHL-jääkiekkoliigan pudotuspelien neljän parhaan sakki kaipaa vielä yhtä, ja tuo läntisen lohkon toinen loppuottelija selviää ensi yönä Nashville Predatorsin isännöidessä Winnipeg Jetsiä jännityssarjan seitsemännessä eli ratkaisevassa kohtaamisessa.

Seiskapeliin päädyttiin, kun Jets hukkasi ratkaisupaikan kotijäällään tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Nashville voitti Pekka Rinteen loistopelin myötä 4-0, ja sai ratkaisevan pelin kotihalliinsa.

Kotietu ei tosin ole paljon painanut sarjassa, jossa kumpikaan joukkue ei ole voittanut kahta peliä putkeen. Vierasvoittoja on kuudessa pelissä nähty neljä, kummankin pilatessa kotikannattajien illan kahdesti.

- Pelaamme hieman kovemmin vieraissa. En tiedä miksi, koska pitäisi pelata samalla tavalla (sekä vieraissa että kotona), Winnipegin suomalaistähti Patrik Laine pohtii Kanadan yleisradiolle CBC:lle.

- Meillä on ollut pari todella hyvää vieraspeliä, ja nyt tarvitsemme vielä yhden lisää.

Predators-vahti Rinne aikoo moisen estää. Samalla on kuitenkin muistettava, että Jetsillä on myös huippumies maalinsuulla: Connor Hellebuyck on Rinteen tavoin ehdolla NHL:n parhaalle maalivahdille luovutettavan Vezina Trophyn saajaksi.

- Kerrasta poikki -ottelussa maalivahtipeli ratkaisee. Niin se on aina ollut, Jetsin päävalmentaja Paul Maurice tiivistää paikallislehti Winnipeg Sunille.

