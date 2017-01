Markus Hännikäinen iski ensimmäisen maalinsa NHL:ssä

Jääkiekon NHL:ssä Columbuksen Markus Hännikäinen on tehnyt NHL-uransa ensimmäisen maalin ottelussa Carolinaa vastaan. Columbus kaatoi Sebastian Ahon Carolinan maalein 3-2. Hännikäinen teki ottelun avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu hieman vajaa viisi minuuttia.

Maali on samalla Hännikäisen ensimmäinen tehopiste NHL:ssä. Hännikäinen on pelannut liigassa yhteensä kymmenen ottelua, joista kuusi on kuluvalta kaudelta. Hännikäinen on pääasiallisesti pelannut AHL:ssä.

Carolinan Aho teki puolestaan joukkueensa avausmaalin ottelussa. Maali syntyi ylivoimalla.

Myös Montrealin Artturi Lehkonen onnistui maalinteossa ottelussa Buffaloa vastaan. Avausmaalin tehnyt Lehkonen joutui kuitenkin tyytymään tappioon, kun Buffalo ratkaisi ottelun jatkoajan maalillaan. Jatkoajalla maalin Buffalolle iski Zach Bogosian. Ottelu päättyi Buffalolle luvuin 3-2.

Myös Valtteri Filppulan Tampa Bay otti takkiinsa, kun Arizona vei ottelun luvuin 5-3. Filppula kerrytti pistepottiaan syöttöpisteellä.

Kari Lehtosen Dallas hävisi jatkoajalla Washingtonille. Vieraissa ollut Washington lähti kotiin voitettuaan ottelun maalein 4-3. Lehtonen torjui ottelun aikana 18 kertaa.

Haula heittäytyi ratkaisijan rooliin Minnesotassa

Uutterasta puolustustyöskentelystä tunnettu Minnesotan keskushyökkääjä Erik Haula intoutui ratkaisijan rooliin lauantaina NHL:ssä. Haula teki ottelussa Anaheimia vastaan isäntien 1-0-johtomaaliin ottelun kolmannella peliminuutilla ja käynnisti päätöserän loppupuolella Minnesotan kirin voittoon 3-3-tasoitusmaalilla.

Ryan Suter ja Jason Zucker viimeistelivät huippuvireisen Minnesotan 5-3-voiton. Mikael Granlund sai syöttöpisteen Minnesotan viimeisestä osumasta.

Haulan maaleista varsinkin ensimmäinen ohjaus Jason Pominvillen syötöstä oli taidokas ja näyttävä. Toinen maali oli hänelle kuluvan kauden yhdeksäs, joten hänen yhden kauden maaliennätys 14 viime kaudelta on näillä näkymin rikkoutumassa.

Ottelu oli ensi kerran kahteen viikkoon pisteittä jääneelle Anaheimille synkkä. Se hävisi edellisen kerran varsinaisella peliajalla juuri Minnesotalle kotiottelussaan 8. tammikuuta.

Kovimmin tappion koki puolustaja Sami Vatanen, jolle kertyivät koko ottelun pahimmat miinukset. Hän oli kentällä neljän Minnesotan maalin aikana.

Minnesota johtaa NHL:n läntistä konferenssia. Se on voittanut 13:sta viime kotiottelustaan 11 ja kaikista 22:sta viime ottelustaan peräti 19.