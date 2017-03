Lehtonen torjui kaiken, Ristolainen kohensi syöttösaldoaan

Kiekko maskiin herätti Dallas Starsin maalivahdin Kari Lehtosen pelaamaan NHL-kauden toisen nollapelinsä. Joukkuetoveri Patrik Sharpin veto osui Lehtosen kasvosuojukseen Dallas Starsin ja San Jose Sharksin välisen ottelun verryttelyssä, mutta Lehtosen mielestä se vain auttoi häntä valmistautumaan Starsin 1-0-voittoon päättyneeseen peliin.

- Se herätti minut. Se herätti hirviön, Lehtonen sanoi nhl.comissa.

Sharp kertoi olleensa huolissaan laukauksensa jälkeen.

- Olin hiukan huolissani. Sitten parin ensimmäisen torjunnan jälkeen saatoin huoahtaa helpotuksesta. Mikä peli häneltä, Sharp sanoi.

Ottelun ainoan maalin teki Curtis McKenzie, joka ohjasi Adam Cracknellin laukauksen sisään, kun toista erää oli pelattu vajaat 15 minuuttia.

Lehtosen kolmestakymmenestä torjunnasta näyttävin tuli ensimmäisessä erässä, kun hän kurotti vasemman jalkansa Logan Couturen ohitusyrityksen tielle.

- Se oli vaikea tilanne. Couturella oli aikaa, ja olin jo jäissä, joten minun piti tehdä temppu. Pitkistä jaloista oli apua siinä, Lehtonen kertasi.

Takana hankala kausi

Kaukalon toisessa päässä Aaron Dell pysäytti 19 laukausta.

- Se oli innostavaa. Muutamat hänen torjuntansa olivat aivan erinomaisia. Olen kuin pieni fani, kun sellaisia tulee, vaikka tietysti toivoisin, että olisimme tehneet muutaman maalin lisää, Lehtonen sanoi.

Nollapeli oli Lehtosen kauden toinen. Edellinen tuli 3. joulukuuta 3-0-voitossa Colorado Avalanchea vastaan. Vastustajat ovat tällä kaudella päässeet toistuvasti läpiajoihin Dallasia vastaan, ja joukkueen maalivahtien Lehtosen ja Antti Niemen tilastot ovat vajonneet liigan häntäpäähän.

- Tämä on ollut vaikea vuosi, joten tällaisen pelin jälkeen tunnelma on erityisen hyvä. Oli todella hienoa, miten pelasimme 60 minuuttia. Kaverit blokkasivat vetoja ja saivat kaikki paluukiekot. Me pelasimme yksinkertaisesti, emme menettäneet kiekkoja kuten aiemmin, Lehtonen sanoi dallasnews.comille.

Ristolaiselle syöttöpiste

Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen nappasi jo kauden 39. syöttöpisteensä, kun joukkue kaatoi vieraissa Detroitin 2-1. Ottelusta toiseen Buffalon kenttäpelaajista eniten peliaikaa rohmuava Ristolainen syötti kamppailun avausmaalin. Osuman laukoi avauserässä Jack Eichel.

Pekka Rinne puolestaan torjui voittoisasti Nashvillen maalilla. Joukkue kaatoi kotikentällään Teemu Pulkkisen Arizonan maalein 3-1. Rinne pysäytti vastustajan 24 laukausta.

Leo Komarovin Toronto nujersi vieraakseen saapuneen Bostonin numeroin 4-2. Tuukka Rask torjui Bostonin maalilla 25 kiekkoa.

Edmonton voitti kotonaan Los Angelesin osumin 2-0. Edmontonin pistehirmu Connor McDavid syötti molemmat maalit ja nosti kauden syöttöpinnamääränsä jo huimaan 57:ään.

Linkki juttuun

Linkki juttuun