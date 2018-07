Kärppien nuori Rasmus Kupari teki tulokassopimuksen Los Angeles Kingsin kanssa

Kärppien hyökkääjä Rasmus Kupari solmi jääkiekon NHL-seura Los Angeles Kingsin kanssa kolmen vuoden tulokassopimuksen, seura kertoi nettisivuillaan. Kings varasi Kuparin tänä kesänä ensimmäisellä kierroksella varausnumerolla 20.

– Olen todella innoissani ja iloinen, Kupari kommentoi asiaa joukkueen some-kanavissa.

