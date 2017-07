Jokinen intoa täynnä legendaariseen Edmonton Oilersiin – "Kausi saisi jo alkaa"

Jääkiekkoilija Jussi Jokisen, 34, kesänvietto sai dramaattisen käänteen viime viikon perjantaina iltakuuden aikaan. Oulussa Juho-veljensä luona kyläillyt hyökkääjä sai agentiltaan Todd Diamondilta tiedon NHL-sopimuksensa ulosostosta. Ura, jonka piti jatkua vielä yhden kauden ajan Florida Panthersissa, muuttui hetkessä yhdeksi kysymysmerkkien sarjaksi.

Stressaava viikko sai onnellisen päätöksen torstaina, kun Jokinen hyväksyi Edmonton Oilersin yksivuotisen sopimustarjouksen.

Oilers julkisti sopimuksen perjantai-iltana Suomen aikaa.

The #Oilers have signed Jussi Jokinen to a one-year contract. pic.twitter.com/PusFCFxMj7 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 7. heinäkuuta 2017

Jokisen sopimuksen arvo on 1,1 miljoonaa dollaria.

Kalajoen kasvatti on tottunut jo vuonna 2005 alkaneella NHL-urallaan yllättäviin tilanteisiin, mutta ulosostosta alkanut rumba kävi jopa tyyneydestään tunnetun Jokisen hermoille.

– Takana on hektinen ja raskaskin viikko, mutta nyt olo on helpottunut, kertoi Jokinen, joka oli perjantaina kesämökillään Kalajoella.

Pöydällä oli useita tarjouksia

Jokisen mukaan hänen pöydällään oli viime viikon lauantain jälkeen useita vaihtoehtoja.

– Itselleni oli tärkeintä päästä seuraan, joka tietää tasan tarkkaan, millaisen pelaajan he minusta saavat ja toisaalta se, että seuralla on minulle sopiva rooli. Kävin hyvät keskustelut Oilersin GM:n (Peter Chiarelli) ja päävalmentajan (Todd McLellan) kanssa. Heillä on tarvetta kaltaiselleni pelaajalle, Jokinen taustoitti.

– Minulta puuttuu Stanley Cup. Totta kai sekin oli minulle tärkeä kriteeri, että uudessa seurassa Stanley Cupiin on aito mahdollisuus. Oilersissa kaikki tärkeät ehdot täyttyivät – ja siksi fiilis on nyt hyvä.

Oilers on tällä hetkellä yksi NHL:n mielenkiintoisimmista seuroista. Joukkueen pelillinen ja henkinen johtaja on Connor McDavid, joka solmi hiljattain Oilersin kanssa kahdeksan vuoden ja sadan miljoonan dollarin sopimuksen. 20-vuotiaan hyökkääjän megapalkalle on toki luonteva selitys.

– Hän on tällä hetkellä varmaankin maailman paras pelaaja – tai vähintään samaa tasoa Sidney Crosbyn kanssa, Jokinen painotti.

– Oilersissa on paljon hyviä palasia, mutta mahdollisuus pelata samassa joukkueessa McDavidin kanssa vaikutti myös minun ratkaisuuni.

"Toivottavasti pystyn auttamaan Puljujärveä"

Oilersissa Jokinen saa joukkuekaverikseen myös Jesse Puljujärven. Oilers odottaa, että Jokinen mentoroi ja auttaa Puljujärveä samaan tapaan NHL-arjen haasteissa kuin hän teki Floridassa Aleksander Barkovin kanssa.

– Oli siitäkin asiasta puhetta, mutta ei se pääsyy hankkimiseeni ollut. Jesse on huikea lupaus, ja toivottavasti pystyn häntä auttamaan. Vielä en ole hänen kanssaan jutellut.

Oilersilla on suomalaisessa jääkiekkohistoriassa erityinen sijansa. Jari Kurri, Esa Tikkanen ja kärppälegenda Reijo Ruotsalainen olivat tärkeä osa Oilersin 1980-luvun menestystarinaa.

– Olen itsekin fanittanut Oilersia 1980-luvun lopulla, kun aloin ymmärtää asioista jotain. Nyt menen NHL-urallani ensimmäistä kertaa kanadalaiseen seuraan. Hienoa päästä kaupunkiin, missä jääkiekko on ykkösjuttu, Jokinen tunnelmoi – eikä harmitellut Floridan lempeän lämmön vaihtumista preerian purevankylmiin tuuliin.

Kärppien mukaan jäälle elokuussa

Panthersin ulosostoratkaisuun Jokinen suhtautuu ammattimaisesti.

– Ei ulososto ollut shokki, mutta pieni yllätys kuitenkin. Tiesin, että he olivat yrittäneet aiemmin kaupata minua, mutta sopimuksessani oli pykäliä, jotka rajasivat heidän mahdollisuuksiaan. Pidin ulosostoa mahdollisena, mutta en todennäköisenä.

Nyt Jokisen katse on jo tiukasti tulevassa. Hyökkääjän viime kautta varjosti polvivamma, jota Jokinen on kuntouttanut huolellisesti.

– Viimeiset kahdeksan viikkoa olen harjoitellut ilman kipuja. Elokuussa menen jäälle Kärppien mukaan. Nyt tuntuu, että kausi saisi jo alkaa, Jokinen virnisti.