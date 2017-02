Huippuvireinen Granlund saavutti 50 pisteen rajapyykin

Minnesota Wildin Mikael Granlundin vahva meno jääkiekon NHL:ssä jatkuu. Granlund onnistui maanantain vastaisena yönä maalinteossa Detroit Red Wingsiä vastaan ja saavutti ensimmäistä kertaa NHL-urallaan 50 pisteen rajapyykin runkosarjassa.

Granlund iski Minnesotan 1–0-maalin avauserässä Mikko Koivun syötöstä.

Suomalaishyökkääjän saldo tältä kaudelta on 16+34=50 ja hän on jo ylittänyt kuudella pisteellä viimevuotisen ennätyksensä. Granlund on saalistanut viimeisissä 16 ottelussa 19 pistettä.

Koivu syötti myös NinoNiederreiterin 2–0-osuman ja tuli valituksi ottelun tähtikolmikkoon.

Minnesota voitti ottelun kotonaan 6–3 ja vankisti asemaansa länsilohkon kärkipaikalla. Detroitille tappio oli neljäs perättäinen.

Tuukka Rask ei päästänyt kiekkoakaan taakseen, kun Boston jatkoi hyvää virettään uuden valmentajansa Bruce Cassidyn alaisuudessa. Boston nujersi Atlantin divisioonaa johtavan Montrealin kotonaan 4–0.

Rask torjui 25 laukausta ja valittiin tähtikolmikkoon. Nollapeli oli hänelle kauden kuudes.

Boston on voittanut kaikki kolme otteluaan sen jälkeen, kun seuraa lähes 10 kauden ajan valmentanut Claude Julien sai potkut viikko sitten. Montrealin Boston voitti kotonaan viimeksi tammikuussa 2012.

– Pelasimme mielestäni kokonaisuutena upean ottelun. Tämä oli molemmille joukkueille toinen ottelu kahden päivän sisällä. Vaikka he ehkä olivat hieman parempia avauserässä, johdimme silti ja lisäsimme johtoa kahdella hienolla maalilla, Rask sanoi NHL.comin mukaan.

Rinne kukisti Lehtosen

Suomalaisvahdit kohtasivat Tennesseessä, jossa Pekka Rinteen Nashville löi Kari Lehtosen Dallasin 5–3. Dallas johti jo 3–0, mutta kotijoukkue iski sitten viisi perättäistä maalia.

Rinne torjui 18 ja Lehtonen 31 kertaa.

Markus Granlund keräsi yhden syöttöpisteen, kun hänen joukkueensa Vancouver haki 4–2-vierasvoiton Buffalosta. Isäntien Rasmus Ristolainenkin syötti yhden maalin ja kasvatti kauden syöttösaldonsa jo 28:een.

Yön muissa otteluissa San Jose haki 4–1-voiton New Jerseyltä, ja New York Islanders murskasi Coloradon kotonaan 5–1.