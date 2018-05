Haulan Las Vegas kaatoi Laineen Winnipegin länsilohkon finaalissa - tavoittelee seuraavaksi Stanley Cup -voittoa

Jääkiekon NHL:ssä Erik Haulan Las Vegas on edennyt liigan finaaliin kaadettuaan Winnipegin länsilohkon finaaleissa voitoin 4-1. Finaalipaikka varmistui, kun tulokasjoukkue voitti viidennessä kohtaamisessa selkä seinää vasten pelanneen Patrik Laineen ja Joel Armian Winnipegin 2-1.

Länsilohkon mestaruuden vienyt Las Vegas kohtaa Stanley Cup -finaalissa joko Tampa Bayn tai Washingtonin. Itälohkon mestaruudesta kamppailevat Tampa Bay ja Washington kohtaavat seuraavan kerran ensi yönä Suomen aikaa. Sarja on katkolla Tampa Baylle 3-2.

Las Vegasin Alex Tuch teki avausmaalin, kun ensimmäistä erää oli kulunut hieman päälle viisi minuuttia. Vielä avauserän aikana Winnipeg nousi tasoihin Josh Morrisseyn maalilla. Voittomaaliksi jäi lopulta Las Vegasin Ryan Reavesin toisen erän osuma.

Laine: Aina on seuraava vuosi

Vegasin ykköshahmoihin kuulunut maalivahti Marc-Andre Fleury torjui länsilohkon mestaruuden tuoneessa ottelussa 31 kertaa. Winnipegin Connor Hellebuyck joutui töihin yhtälailla, kun torjuntoja kertyi 30.

Ottelun jälkeen Winnipegin Laine arvioi suoriutumistaan lohkofinaalissa.

- On minun vastuuni laukoa, enkä pystynyt siihen tänään, Laine kommentoi Winnipegin Twitterissä.

- On turhauttavaa, kun et pysty tekemään maaleja. Olen tietenkin turhautunut itseeni, kun en tehnyt maaleja, enkä pystynyt auttamaan joukkuettani voittoon kyvyilläni. Mutta aina on seuraava vuosi, Laine sanoi.

