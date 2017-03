Floridan Jokinen ja Barkov tekivät maalit Rangersia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Floridan Jussi Jokinen ja Aleksander Barkov ovat tehneet maalit ottelussa New York Rangersia vastaan. Jokinen laukoi Floridan tasoitusmaalin toisessa erässä, minkä jälkeen Barkov vei Floridan toviksi johtoon kolmannessa erässä tekemällään maalilla.

New York Rangers kuitenkin nousi kolmannessa erässä tasoihin, minkä jälkeen voittaja ratkesi vasta voittolaukauskisassa.

Voiton vei lopulta Florida luvuin 4-3. Pelin ratkaisi voittolaukauskisassa Barkov, joka iski kiekon maalin ennen seuraavana laukoneen Rangersin Michael Grabnerin hutia.

Rangersin maalia vahtinut Antti Raanta torjui 34 kertaa.

Floridan tilanne on playoffeihin pääsyn kannalta kireä.

- Juuri nyt meidän ei pidä katsoa sarjasijoitusta. Pitää vain yrittää voittaa jokainen peli, Barkov myönsi New Yorkin pelin jälkeen.

Floridan tshekkikonkari Jaromir Jagr otti kahdella syöttöpisteellään ykköspaikan NHL-historian yhdessä tehotilastossa. Hän ohitti Gordie Howen yli 40-vuotiaana tehdyissä tehopisteissä. Jagrin ikämiesajan saldo on nyt 268 tehopinnaa.

Dallasille takkiin Calgaryssa

Kari Lehtonen Dallasin maalilla torjui 21 kiekkoa, kun joukkue vieraili Kanadan puolella Calgaryssa. Lehtosen taakse upposi kolme laukausta, ja Calgary voitti maalein 3-1. Dallasin puolustuksessa pelasi Esa Lindell, mutta Jyrki Jokipakka ei ollut tälläkään kertaa Calgaryn kokoonpanossa.

Puolustajat Sami Vatanen ja Rasmus Ristolainen olivat vastapuolilla Anaheimissa. Ottelu venyi voittolaukauskisaan, jossa tarvittiin 20 rangaistuslaukausta ennen kuin Buffalo otti voiton. Lopputulokseksi kirjattiin vieraiden voitto 2-1.

Pittsburgh kukisti New Jerseyn luvuin 6-4. Sekä New Jerseyn Kyle Palmieri että Pittsburghin Sidney Crosby tekivät kaksi maalia. Pittsburghin Olli Määttä on nähty NHL-kaukalossa viimeksi yli kuukausi sitten.