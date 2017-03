Aho iski kaksi maalia, kausi on ylittänyt myös oululaishyökkääjän omat odotukset

Sebastian Ahon ensisijaisena tämän kauden tavoitteena oli mahtua Carolina Hurricanesin kokoonpanoon ja päästä pelaamaan jääkiekon NHL:ssä. Tämän tavoitteen Aho on jo saavuttanut kirkkaasti. Sen lisäksi hän on jo jonkin aikaa kuulunut joukkueensa avainpelaajiin. Tätä roolia Aho toteutti myös lauantain pelikierroksella, kun hän teki Carolinalle kaksi maalia vierasottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.

Carolina voitti 3-1. NHL-tulokashyökkääjä Aho on nyt nakuttanut 23+23=46 tehopistettä 73 ottelussa. Hänen plusmiinussaldonsakin on noussut pois pakkaselta lukemaan +1.

- Tavoitteeni oli mahtua joukkueeseen, ja sen onnistuttua on ollut hauskaa pelata. Minulla ei ollut mitään odotuksia tehopisteiden tai maalien suhteen, Aho kertoi NHL:n nettisivuilla.

- Aloin tottua NHL-peleihin noin 20 ottelun jälkeen. Sen jälkeen kaikki on ollut vähän helpompaa minulle ja itseluottamukseni on kasvanut, hän jatkoi.

Carolinan peli on sujunut viime aikoina ja se taistelee yhä paikasta pudotuspeleihin.

- Koko joukkueesta löytyy nyt itseluottamusta. Moni pelaaja on päässyt hyvälle tasolle ja molemmat maalivahtimme ovat torjuneet loistavasti, Aho kehui.

Carolina on nyt viiden pisteen päässä Bostonista, joka pitää tällä hetkellä viimeistä pudotuspelipaikkaa. Carolinalla on pelattuna kaksi peliä vähemmän kuin Bostonilla.

Barkoville kolme tehopinnaa

Aleksander Barkov teki maalin ja antoi kaksi maalisyöttöä Florida Panthersin kotiottelussa Chicago Blackhawksia vastaan. Chicagolle ottelu oli täydellinen ohi-peli, sillä se hävisi peräti 0-7.

Viime aikoina rutkasti maaleja latonut Floridan Jonathan Marchessault iski Blackhawksia vastaan NHL-uransa ensimmäisen hattutemppunsa. Floridan maalivahti James Reimer puolestaan venyi 25 torjunnallaan kauden ensimmäiseen nollapeliinsä.

- Pystymme tällaiseen, kun pelaamme oikeaan tapaan, pidämme pelimme yksinkertaisena ja käytämme jalkojamme, sanoi tiukasti pudotuspelipaikkaa tavoittelevan Panthersin päävalmentaja Tom Rowe.

Myös Nashville Predators oli tehokkaassa vireessä kotiottelussaan San Jose Sharksia vastaan. Nashville voitti 7-2, ja Predators-maalivahti Pekka Rinteelle kirjattiin 26 torjuntaa.

Montrealin Artturi Lehkonen syötti joukkueen toisen maalin ottelussa Ottawaa vastaan. Montreal vei voiton lukemin 3-1. Suomalaisvahti Pekka Rinne puolestaan torjui Nashvillen maalilla 26 kertaa. Nashville vei voiton San Josesta selvin lukemin 7-2.

