Niina Mäkinen muutti teini-iässä jääkiekon perässä Kanadaan, nyt hän on tärkeässä roolissa Kärppien finaalisarjassa

Takana oli jälleen yksi Suomessa vietetty lomaviikko, joka tarkoitti taukoa jääkiekosta ja opiskelusta.

17-vuotias Niina Mäkinen asteli matkalaukkujensa kanssa Helsinki-Vantaan lentokentälle suunnatakseen Kanadaan Warnerin pikkukylään.



Tullissa Mäkisen meno kuitenkin torpattiin tylysti. Laukut olivat täynnä epäilyttävää tavaraa.



– Pelikassini oli täynnä ruisleipää. Olin unohtanut rastittaa sen papereihini, joten tullimiehet vetivät minut sivuun. Siitä hommasta kuitenkin selvittiin, enkä joutunut antamaan leipiä pois, Mäkinen nauraa.



Kanadan aika oli kasvattava kokemus

Hankasalmella syntynyt Mäkinen pelasi kaukalopalloa poikien kanssa, kunnes 11-vuotiaana kuvioihin tuli jääkiekko.



Isän ja äidin ajotaidoille oli käyttöä, kun lähin tyttöjoukkue sijaitsi 45 kilometrin päässä Jyväskylässä.



16-vuotiaana Hankasalmen ja Jyväskylän välinen sahaaminen tuli päätepisteeseensä.

Mäkinen oli alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa Calgaryssa 2008, eivätkä hänen hyvät otteensa jääneet huomaamatta.



Lehtereillä ollut entinen NHL-pelaaja Mikko Mäkelä kysyi Mäkiseltä, haluaisiko hän muuttaa Kanadaan opiskelemaan ja pelaamaan jääkiekkoa.



– Muutos ei ollut todellakaan helppo. Se elämänvaihe korosti ympärillä olevan tukiverkon tärkeyttä. Olihan se valtavan kasvattava kokemus.



Mäkinen pelasi Warner Warriorsissa kaksi kautta. Toisella joukkue voitti JWHL-liigan mestaruuden.



Lopulta edessä oli paluu Suomeen ja Kuortaneelle, missä opiskelun ja pelaamisen yhdistäminen Kanadan tapaan oli mahdollista.



Hyökkääjä ei viihtynyt Kuortaneella kauan. Kaudeksi 2011–2012 Mäkinen siirtyi Oulun Kärppien riveihin. Joukkueeseen, jonka verkkoon Mäkinen upotti ensimmäisen liigamaalinsa Jyväskylän Hockey Catsin paidassa aikana ennen Pohjois-Amerikan vuosia.



– Kiekko on tallessa kotona Hankasalmella. En muista, kuka oli maalissa, mutta osuma tuli raivolämärillä keskeltä.



Finaalisarja alkaa tänään

Kuluva kausi on 25-vuotiaalle Mäkiselle seitsemäs Kärppien nutussa. Mestaruuspokaali nousi korkeuksiin jo ensimmäisellä kaudella. Sama toistui viisi vuotta myöhemmin keväällä 2017.



Tänään perjantaina alkavassa finaalisarjassa tavoitteena on vain ja ainoastaan tempun uusiminen.



Vastassa on runkosarjan näytöstyyliin vienyt Tampereen Ilves. Joukkueiden väliset runkosarjakohtaamiset menivät tasan voitoin 2–2.



Kärpät selätti tiukan välieräsarjan jälkeen Espoon Bluesin 3–2, Ilves puolestaan kaatoi Mäkisen entisen seuran Kuortaneen 3–1.



Mäkinen povaa sarjasta tunnerikasta ja mielenkiintoista.



– Ilveksellä oli tosi paljon vaikeuksia välierissä. Joukkueemme on melko samantyylinen kuin Kuortane, mutta me olemme kokeneempia. Me voitamme ehdottomasti, siihen pitää uskoa.



Joukkueensa kokeneimpiin pelaajiin kuuluva Mäkinen sijoittui runkosarjan pistepörssissä neljänneksi takoen 29 ottelussa tehot 23+24.



Kausi on ollut pisteiden valossa Mäkisen paras, mutta lukuihin ei ole liikaa tuijottelemista.



– Jos saamme taas kultaa kaulaan, siinä vaiheessa omilla pisteillä ei ole mitään merkitystä.

Loppuottelusarja alkaa Tampereella 30.3. Muut ottelupäivät ovat 1.4. ja 7.4. Tarvittaessa pelataan 8.4. ja 11.4.