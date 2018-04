Naisten kultajuhlaa Raksilassa – Salomäki johti Kärpät mestaruussaunaan

Kärpät juhlii toisena keväänä peräkkäin naisten Liigan Suomen mestaruutta. Asia varmistui sunnuntaina, kun oululaisjoukkue murskasi kotikaukalossaan Tampereen Ilveksen maalein 5–1. Kärpät kaatoi finaaleissa runkosarjan voittajajoukkue Ilveksen voitoin 3–1.

Kärpät oli ratkaisevassa loppuottelussa koko ajan kuskin paikalla. Jasmin Hulanmäki iski henkisesti tärkeän avausmaalin jo ensimmäisellä kymmenminuuttisella. Niina Mäkinen lisäsi ylivoimapelissä oululaisten karkumatkan kahteen maalin toisen erän alussa.

Kotijoukkueen suurin sankari oli kuitenkin nuori hyökkääjä Nelli Salomäki, joka taituroi mestaruuden kannalta ratkaisevat 3–1- ja 4–1-osumat. Salomäen maalit katkaisivat Ilveksen selkärangan.

Kärppien kapteeni, puolustaja Isa Rahunen oli päätössummerin jälkeen onnesta soikeana.

– En ole ikinä ollut mukana joukkueessa, jossa on näin hyvä henki. Se vei meitä eteenpäin, yhdessä tulimme kaikista vaikeuksista läpi. Kausi on ollut todella hieno, tämän porukan kasvutarina on uskomaton!

Pudotuspelien arvokkaimpana pelaajana palkittu kärppävahti Johanna Oksman torjui neljännessä loppuottelussa 27 kertaa.

Kärpille Suomen mestaruus oli historian kolmas naisten liigassa. Ensimmäisen kerran oululaisjoukkue nosteli pokaalia keväällä 2012.