Tanska haluaa ottaa tilan pois Ahon ketjulta

Tanska haluaa ottaa tilan pois Sebastian Ahon ketjulta, kun Suomi ja MM-isäntämaa iskevät yhteen Herningissä kello 21.15.

- Meidän täytyy pysyä lähellä eikä antaa heille aikaa. He ovat olleet hyviä kaikkia muita vastaan, he ovat hyviä meitäkin vastaan. Heidän täytyy vain yrittää rajoittaa heidän tilaansa niin paljon kuin mahdollista, hyökkääjä Peter Regin sanoi Tanskan aamuharjoitusten jälkeen.

Jokereissa elantonsa tienaava Regin tuntee Suomen avainpelaajat hyvin.

- Aho on tehnyt paljon pisteitä. Olen pelannut Teuvon (Teräväinen) kanssa, joten seuraan hiukan hänen uraansa. Näyttää siltä, että aina kun hänen nimensä on pöytäkirjassa, Ahonkin on. He pelasivat hyvän kauden Carolinassa. He ovat kaksi nuorta pelaajaa, jotka ovat erittäin hyviä, ja he vain parantavat jatkossa.

MM-kisoja ensimmäistä kertaa isännöivä Tanska on aloittanut kisat yhdellä voitolla ja kahdella tappiolla. Tanska voitti ensimmäisessä pelissään Saksan voittolaukauskisan jälkeen, mutta hävisi suurinumeroisesti Yhdysvalloille ja Kanadalle.

- Meidän täytyy pysyä positiivisella mielellä. Erityisesti Kanadan kohdalla vastassa oli todella hyvä joukkue, he ovat yksinkertaisesti parempia kuin me, ja meidän on hyväksyttävä se. Sellaiseen joukkueeseen meidän on turha verrata itseämme. Tiedämme mitä joukkueita vastaan meidän täytyy pelata hyvin, eikä Kanada ole yksi niistä, Regin sanoi.

Leijonat ei vahvistu Raskilla ja Määtällä

Suomi ei saa MM-kisoihin vahvistuksikseen NHL:n Bostonin maalivahtia Tuukka Raskia ja Pittsburghin puolustajaa Olli Määttää. Asiasta ilmoitti Tanskassa Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki.

Raskin ja Määtän NHL-kausi päättyi, kun Boston putosi itälohkon välierissä Tampa Baylle ja Pittsburgh Washingtonille.

Suomen maalivahtina MM-kisojen neljännessä pelissä Tanskaa vastaan aloittaa tänään Ville Husso. Hän pelasi Suomen 8-1-voittoon päättyneessä pelissä Latviaa vastaan.

