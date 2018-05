Kane sivusi ennätystä, Aho pysyi McDavidin edellä

Maailman parhaaksi kiekkoilijaksi tituleerattu Connor McDavid jäi Sebastian Ahon taakse jääkiekon MM-kisojen pistepörssissä. Asia varmistui sunnuntaina, kun McDavid ei onnistunut kasvattamaan pistesaalistaan pronssiottelussa Yhdysvaltoja vastaan.

Edmonton Oilersia seuratasolla edustava McDavid summasi kymmenessä MM-ottelussa tehopisteet 5+12=17. Aho pelasi kaksi ottelua vähemmän, mutta kuritti vastustajia tehoin 9+9=18. Saalis nosti oululaisen turnauksen toiseksi tehokkaimmaksi pelaajaksi. Ruotsin ykköspyssy Rickard Rakell (6+8=14) voi teoriassa uhata vielä Ahon paikkaa, mutta se vaatisi hyökkääjältä ihmetekoja illan loppuottelussa Sveitsiä vastaan.

MM-turnauksen pistekuningas oli USA:n supertähti Patrick Kane, joka iski kymmenessä ottelussa tehopisteet 8+12=20. Kanesta tuli toinen pelaaja 2000-luvulla, joka on onnistunut rikkomaan 20 tehopisteen rajapyykin yhdessä MM-turnauksessa. Aiemmin ennätystä piti hallussaan yksin Kanadan Dany Heatley. Hän pommitti 20 (8+12) tehopistettä kotikisoissaan 2008.

Aho (+15) on vahva ehdokas voittamaan turnauksen tehotilaston. Hän ainoa uhkaajansa on käytännössä Ruotsin puolustaja Adam Larsson, jonka lukema ennen loppuottelu on +13.