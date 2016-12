Mikael Ruohomaa palaa Kärppien kokoonpanoon – KooKoo flunssa-aallon kourissa

Kärpät palaa viimeisenä joukkueena joulutauolta keskiviikkona. Raksilaan pikkupetojen vieraaksi saapuu Kouvolan KooKoo. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella kahdesti, eikä kummallakaan kerralla ratkaisua löydetty varsinaisen peliajan puitteissa. Molemmat joukkueet voittivat lopulta kotipelinsä.

Kärpät lähti joulutauolle kohtalaisessa vireessä. Viiden ottelun kuntopuntarissa oululaiset ovat koko liigan neljänneksi kuumin joukkue pistekeskiarvolla 2,20. Erikoistilannepelaaminen ja puolustuspelaaminen ovat edelleen Kärppien vahvuuksia, mutta pikkuhiljaa myös viisikkopelaamisessa hyökkäyssuuntaan on näkyvissä valon pilkahdus tunnelin päässä.

Kärpät saa KooKoo-otteluun mukaan keskushyökkääjä Mikael Ruohomaan, joka on toipunut loukkaantumisestaan. Ruohomaa nousee suoraan ykköskenttään Mika Pyörälän ja Jesse Saarisen keskelle. Tshekkihyökääjä Jan Hruska joutui väistymään Ruohomaan tieltä. Tshekki löysi uuden paikkansa neloskentän laidasta. Kärpissä 16 ottelua tehoin 0+3 pelanneen tshekin asema on käymässä tukalaksi, sillä sairastuvalta on palaamassa tammikuun aikana lisää hyökkääjiä.

Puolustuksesta Kärpiltä puuttuu Spengler-cupissa Kanadaa edustava Shaun Heshka. Menetys on oululaisille tuntuva, sillä Heshka on ollut alkukauden ehdottomia valopilkkuja. Edellisessä ottelussa ulos kesken pelin lentänyt Jani Hakanpää nousee Lasse Kukkosen rinnalle ykköspakkipariin. Hakanpään ulosajoon johtanut polvitaklaus käsiteltiin Liigan kurinpitoelimissä eikä jatkotoimiin nähty aihetta.

KooKoo on joutunut flunssa-aallon kouriin. Kouvolalaisilta puuttuu kolme kärkisentteriä, kun Josh Green, Jarkko Malinen ja Jarkko Immonen ovat sivussa. Lisäksi KooKoolta puuttuu Mikko Lehtonen, Toni Hyvärinen ja Mika Koivisto. Kouvolalaiset taistelivat vajaamiehisenä jo tapaninpäivänä JYPiä vastaan. Miehistövaje näkyi, sillä JYP löi KooKoon voittoputken tylysti poikki 3–0-voitolla.

Yhtä aikaa illan pelin kanssa Oulun kauppatorilla juhlistetaan X-factorissa menestynyttä Saara Aaltoa. Kauppatorille odotetaan jopa kymmentä tuhatta ihmistä, joten päällekkäisyys voi näkyä myös tyhjinä tuoleina Raksilan hallissa.

Kärppien kokoonpano KooKoo-ottelussa:

Mika Pyörälä – Mikael Ruohomaa – Jesse Saarinen

Lasse Kukkonen – Jani Hakanpää

Saku Mäenalanen – Antti Kalapudas – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Mikko Niemelä

John Albert – Jesse Koskenkorva – Mikko Lehtonen

Ilkka Mikkola – Aleksi Mäkelä

Jan Hruska – Aku Kestilä – Sami Anttila

7.puolustaja Taneli Siikaluoma

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Sami Aittokallio