Markus Nutivaara halusi pikkuvammasta huolimatta mukaan MM-kisoihin – "Olen nauttinut jokaisesta hetkestä valtavasti”

Peliäly ja luistelutaito ovat olleet aina Markus Nutivaaran vahvuuksia. Pohjois-Amerikassa vietetyt kaksi kautta ovat tuoneet myös ruista ranteeseen, joten puolustajan pelaaminen näyttää yhtä vaivattomalta kuin lasten leikki.

Leijonaluotsi Mikko Manner innostuu, kun häntä pyytää kuvailemaan puolustaja Markus Nutivaaraa. Ilmaan lentää sellainen liuta kehusanoja, että kuuntelijalla on kiire pysyä tahdissa mukana.

– Ihan huikea tyyppi. Iloinen ja sosiaalinen tapaus, joka tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Olen aina arvostanut sitä, että Nuti (Nutivaara) osaa nauraa myös omille virheilleen. Hän ei nosta suojamuuria eteen, vaikka omaa egoa pitäisi suojata.

– Meillä valmentajilla on helppoa, koska Nuti on niin vastaanottavainen. Nuoresta miehestä näkee sen, ettei hän ole saanut koskaan mitään ilmaiseksi. Hän on joutunut maksamaan hintaa, kohtaamaan epäonnistumisia ja hakemaan erilaisen polun huipulle. Nyt hän on siellä, kerrassaan loistavana pelaajana ja hienona ihmisenä, Manner sanoo.

Kesäkuun alussa 24 vuotta täyttävän Nutivaaran tie NHL- ja maajoukkuepuolustajaksi on ollut toden totta mutkikas. Puolustaja pelasi vielä seitsemän vuotta sitten kasvattajaseurassaan Haukiputaan Ahmoissa B-nuorten kolmosdivisioonaa.

Nutivaaran uran todellinen käännekohta ajoittuu kevääseen 2013. Kärppien A-nuorten silloinen päävalmentaja ja seuran edustusjoukkueen nykyinen apuvalmentaja Lauri Mikkola haistoi tuolloin, että kevytrakenteisessa puolustajassa on potentiaalia vaikka mihin.

Mikkola ja Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho tarttuivat tuumasta toimeen ja houkuttelivat Nutivaaran Lahdesta takaisin kotikonnuille. Sen jälkeen pallo on pyörinyt koko ajan vauhdilla oikeaan suuntaan.

Nutivaarassa jalostui Mikkolan opissa vuoden aikana ennakkoluuloton liigapuolustaja. Hän teki lopullisen esiinmarssinsa aikuisten pääsarjaan pudotuspeleissä keväällä 2015.

Seuraava kausi poiki jo 22 tehopistettä ja kutsun maajoukkuepaitaan EHT-turnaukseen. Onnistunut vuosi huipentui yli-ikäisenä tulleeseen NHL-varaukseen ja Columbus Blue Jacketsin esittämään sopimustarjoukseen.

Nutivaara päätti lähteä kokeilemaan taitojaan, vaikka moni epäili hänen mahdollisuuksiaan lunastaa paikka maailman kovimmassa kiekkoliigassa.

Nyt, kaksi kautta myöhemmin Nutivaara on pelannut 127 runkosarjaottelua NHL:ssä. Hänen takataskussaan komeilee tuore sopimuspaperi, joka takaa vajaan yhdeksän miljoonan euron palkkatulot seuraavan neljän vuoden aikana.

”Halusin väkisin tänne mukaan, vaikka olen kärsinyt pienestä vammasta. Kannatti todellakin tulla, sillä olen nauttinut jokaisesta hetkestä valtavasti.”

Haukiputaalaisesta tuli miljonääri, mutta jalat ovat yhä tiukasti kiinni maan pinnalla. Nutivaaran hyvin tuntevat sanovat, ettei maallinen mammona ole muuttanut miestä pätkän vertaa. NHL-joukkuekavereiden keskuudessa pohjoisen miehen tarkan euron linja herättää jopa hilpeyttä.

Columbuksen suomalaisvahti Joonas Korpisalo veisteli aiheesta värikkäin sanakääntein Ylen haastattelussa maaliskuun lopussa.

– Kaverilla on alaselkä aivan romuna, kun lompakko painaa niin hitosti, mutta ei hän silti pysty tarjoamaan mitään. Yhden illallisen lupasi tarjota toki uuden sopimuksensa kunniaksi, Korpisalo naureskeli.

Nutivaara on jatkanut Tanskan MM-jäällä viime vuosilta tuttua nousukiitoaan. Uransa ensimmäisissä arvokisoissa pelaava puolustaja on ollut heti kättelyssä Leijonien alakerran herra ja hidalgo. Hän iski seitsemässä alkulohkon ottelussa tehopisteet 2+6=8.

Markus Nutivaara juhli maalia Suomen avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan. KUVA: HENNING BAGGER / EPA

Leijonien uusi rohkea pelitapa sopii aktiivisesti hyökkäyksiä tukevalle Nutivaaralle täydellisesti.

– On mahtavaa pelata tällaista kiekkoa. Ei tarvitse pelätä virheitä ja voi antaa mennä vain. Olemme pelanneet hyvin, mutta tiedän, että joukkueemme pystyy vielä parempaan. Toivottavasti parhaat esityksemme ovat vielä edessä.

Nutivaara sanoo viihtyneensä Herningissä mainiosti, mutta yksi pieni seikka on aiheuttanut aavistuksen epämukavuutta matkaan.

– Olen ollut Pollen (Ville Pokka) kämppäkaverina pari viikkoa. Aika paljon olen joutunut haistelemaan sen pieruja.

Suomi kohtaa torstaina MM-kisojen puolivälierässä Sveitsin. Ottelu alkaa kello 21.15.

