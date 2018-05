Marjamäki uskoo työmäärän kääntävän Latvia-ottelun Suomelle – "Haluan nähdä intohimoisen ja intensiteettiä täynnä olevan leijonalauman"

Suomen täytyy pelata kärsivällisesti jääkiekon MM-turnauksen toisessa ottelussaan Latviaa vastaan, vaatii Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki.

– Haluan nähdä intohimoisen ja intensiteettiä täynnä olevan leijonalauman, joka työmäärällään uskoo siihen, että ennemmin tai myöhemmin se peli kääntyy. Kärsivällisyyttä tarvitaan.

Suomi avasi MM-kisat voittamalla eilen ensimmäisessä ottelussaan Etelä-Korean 8-1. Latvia väänsi 3-2-jatkoaikavoiton Norjasta, vaikka oli ensimmäisen erän jälkeen tappiolla 0-2.

– Kovalla tunteella pelaava Latvia käänsi viimeisessä erässä pelin tasoihin ja haki voiton. Siihen pitää pystyä vastaamaan ja olla valmis peliin. Ja muistaa, että se kestää 60 minuuttia, ja työmäärän kautta se kääntyy meille. Voita kolmen metrin kamppailut, on mahdollisuus voittaa silloin 60 metrin peli. Ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita, Marjamäki selvitti.

Eilen Herningin peliareenaan jää pehmeni iltaa kohti, ja Marjamäki ennakoi, että sama ongelma on edessä tänä iltana, kun aurinko porottaa korkealta Herningissä.

– Lämpöä on pihalla ja eilenkin jää meni heikkoon kuntoon. Nyt se voi olla iltapeleissä aikamoista puuroa, että varmaan keskialueen ylittäminen on tärkeää hoitaa simppelisti ja fiksusti.

Suomen joukkue on rekisteröinyt 12 hyökkääjää, seitsemän puolustajaa ja kaksi maalivahtia. Ovi on siten yhä raollaan NHL:ään, jossa Nashville Predatorsin maalivahdit Pekka Rinne ja Juuse Saros sekä Pittsburgh Penguinsin puolustaja Olli Määttä ovat yhden tappion päässä kautensa päättymisestä.

– Täällä ajatukset ovat tässä joukkueessa. Katsotaan sitten, jos siellä jotain tapahtuu, että tarviiko meidän miettiä niitä, mutta nyt ei ole siihen suuntaan ollut minkäänlaista ajatusta. Illan peli on tärkein, Marjamäki sanoi.

Husso maalilla: "Turha ruveta mitään ylistressaamaan"

Ville Husso torjuu Leijonien maalilla illalla jääkiekon MM-kisojen ottelussa Latviaa vastaan Tanskan Herningissä. Maalivahdin vaihtoa lukuun ottamatta Suomen kokoonpano on sama kuin eilisessä avausottelussa Etelä-Koreaa vastaan.

– Se on ainutkertainen juttu jos pelille pääsee, niin sitten vaan nauttii siellä maalilla ja antaa kaikkensa. Turha ruveta mitään ylistressaamaan. Samaa jääkiekkoa se on kuin kaudellakin on pelattu. Menee vaan nauttimaan, Husso sanoi Suomen vapaaehtoisten aamuharjoitusten yhteydessä.

Jäällä kävi kaksi maalivahtia ja neljä kenttäpelaajaa. Päävalmentaja Marjamäki kohotti kuntoaan juoksemalla harjoitusten aikana 26 minuutin vauhtileikittelylenkin keskisykkeellä 145 lyöntiä minuutissa.

– Joukkue ymmärtää, mikä on rytmin merkitys. Kun pelataan, niin pelataan. Kun ei pelata, ollaan rennosti. Joukkue viihtyy varmasti toistensa seurassa, mutta semmoinen sisäinen vaatimustaso on, että jos me sovitaan jotain, siitä pidetään kiinni, Marjamäki sanoi.

Suomen ja Latvian ottelu alkaa kello 21.15 Suomen aikaa.