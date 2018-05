Marjamäki puntaroi muutoksia USA-otteluun: "Varmaan jotain pientä kokoonpanomuutosta, mutta ei mitään isompaa"

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki myönsi puntaroivansa kokoonpanomuutoksia huomiseen otteluun Yhdysvaltoja vastaan. Jääkiekon MM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissä ratkeaa Herningin lohkon voitto ja sen myötä se, ketä vastaan Suomi pelaa torstain puolivälierässä.

– Katsotaan huomenna. Varmaan jotain pientä kokoonpanomuutosta, mutta ei mitään isompaa, Marjamäki raotti ajatuksiaan.

Marjamäki kikkaili ketjujensa kanssa jo eilisen Saksa-tappion kolmannessa erässä, jossa hän nosti Eeli Tolvasen, Mikael Granlundin ja Mikko Rantasen rinnalle ykkösketjuun. Kasperi Kapanen siirtyi ykköstroikasta kolmosketjuun.

– Katsotaan sitäkin. Me pelattiin tosi hyvä kolmas erä, mutta ei saatu maalia, niin haluttiin kokeilla sekin vaihtoehto. Se on hyvä, että on vaihtoehtoja, mutta Kapanenkin on pelannut erinomaisesti, Marjamäki selvitti.

Suomi hävisi eilen Saksalle 25 vuoden tauon jälkeen MM-kisoissa. Marjamäki kertoi joukkueen käsitelleen tappiopelin heti yöllä, jotta maanantai saataisiin kokonaan rauhoitettua rentoutumiselle ja huomisen peliin valmistautumiselle.

– Aika paljon pelaajat olivat äänessä. Rehellisesti he arvioivat sitä, paljon nousi kättä pystyyn, ettei oltu ihan siellä missä piti. Alku oli hyvä, mutta sen jälkeen meille ehkä iski pieni koillisharha että kyllä tämä tästä, Marjamäki kertoi.

– Arvot ovat kohdillaan tässä joukkueesta. Olen erityisen ylpeä kapteenistosta, joka piti puheenvuoroja. Tämä ei ole mikään valmentajan show.

