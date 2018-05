Marjamäki maksaa hintaa voitoista: korvamato soi päävalmentajan päässä – näillä eväin joukkue lähtee Saksa-otteluun

Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki korosti pelaajilleen asennetta ja työntekoa illan ottelussa Saksaa vastaan.

– Tänään pitää Saksan maalille mennä ja maksaa hintaa niistä puuttuvista metreistä, Marjamäki linjasi Suomen vapaaehtoisten harjoitusten jälkeen Herningissä.

Myös päävalmentaja maksaa hintaa Suomen voitoista. Niiden jälkeen Suomen pukukopin soittolistan kärjessä on mäikästänyt Petri Nygårdin Nössö, kun taas Tanska-tappion jälkeen kiekkoilijoiden musiikkivalinnat olivat rauhallisempia. Pukukopit ovat konteissa Herningin messukeskuksen sisällä, joten koppimusiikit meluavat myös saman katon alla työskentelevän median korvissa.

Kuuntelisiko Marjamäki Nössöä vapaaehtoisesti?

– No en, mutta kieltämättä se on aikamoinen korvamato. On jäänyt soimaan korvien väliin, Marjamäki hymähti.

Saksalla on yhä seitinohuet mahdollisuudet alkulohkon neljänteen sijaan, ja se lähtee illan otteluun epätoivon vimmalla.

– Saksalla on yhdeksän tunnin palautumisetu. Heillä on tappio alla, meillä tunteikas voitto. Se vaatii aika paljon korvien välissä. Tänään vaaditaan meidän parasta esitystä, että saamme rytmitettyä peliä, saamme vaihdettua järkevästi ja saamme painetta vastustajan pakkeihin.

Päävalmentaja sanoi odottavansa joukkueen jokaisen yksilön lataavan patterinsa täyteen iltaa varten.

– Kyllä tässä kannattaa täysillä mennä ja tulla vaihtoonkin täysillä. Tässä on kolmesta viiteen peliä kautta jäljellä, kyllä sen verran jaksaa, Marjamäki sanoi.

Tällä hän viittasi Suomen Kanada-pelissä saamaan vaihtovirhejäähyyn.

– Meidän täytyy ymmärtää, että valmistautumiseen ja suoritukseen pystyy vaikuttamaan. Mitään ei tule ilmaiseksi. Monet MM-turnaukset ovat näyttäneet, että täällä ei puolivaloilla pärjätä.

Suomi voi voittaa Herningin alkulohkon voittamalla kaksi viimeistä peliään, mutta siitä Marjamäki ei halunnut puhua mitään.

– Kyllä meidän täytyy mennä vain tuohon Saksa-peliin.

Husso maalille

Saksa-ottelussa maalivahtien vuorottelu jatkuu, ja Ville Husso torjuu Suomen maalilla. Muuten Suomen kokoonpano on sama kuin eilisessä ottelussa Kanadaa vastaan.

Saksa yllätti itsensäkin etenemällä helmikuussa Pyeongchangin olympialaisissa loppuotteluun. Tanskassa Saksan riveissä on kymmenen pelaajaa olympiajoukkueesta, mutta voitot ovat olleet tiukassa.

Saksa on voittanut viidestä alkulohkopelistään vain yhden ja kärsinyt kirvelevät voittolaukauskisatappiot Tanskalle ja Norjalle. MM-turnauksessa Saksan heikkoudet ovat olleet maalintekovoiman puute ja maalivahtipelin epävarmuus. Saksan kaikki kolme maalivahtia pelaavat kotimaansa liigaa. Joukkueen toistaiseksi ainoassa voitossa maalilla pelasi Niklas Treutle, joka viime kaudella käväisi KooKoossa neljän ottelun visiitillä.

Saksan hyökkäyspelin dynamo on Edmonton Oilersin 22-vuotias keskushyökkääjä Leon Draisaitl, joka on viidessä pelissä tahkonnut 2+7 tehopistettä.

Peli alkaa Herningissä kello 21.15 Suomen aikaa.

