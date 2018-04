Manner laittoi Kärppien kärkiketjut täysin uusiksi – Ilman pelikieltoa selvinnyt Hakanpää vakuuttaa ettei tyyli muutu jatkossakaan

Kevään kuumin pudotuspelisarja jatkuu keskiviikkona Oulussa, kun Kärpät ja HIFK iskevät yhteen Raksilassa. Voitot välierissä ovat tällä hetkellä tasan 2-2. Sarjassa pelataan sekä tänään että huomenna torstaina, joten jommallakummalla on vuorokaudessa mahdollisuus varmistaa finaalipaikka.

Kärppien ja HIFK:n välieräsarja jätti Tapparan ja TPS:n sarjan täysin varjoonsa. Finaalipaikkansa jo varmistanut Tappara lepää ja kerää voimia jo finaaleihin, kun taas oululaiset ja helsinkiläiset joutuvat tappelemaan vielä tosissaan jatkopaikasta. Tappara saa tästä merkittävän edun tulevaa finaalisarjaa ajatellen.

Sitä ei kuitenkaan ajattele illalla Raksilassa kumpikaan joukkueista. Keskittyminen on voittamisessa ja momentumin nappaamisessa omalle joukkueelle. Sen haltija onkin vaihdellut sarjan sisällä moneen kertaan. Ensin se oli HIFK:lla, sitten Kärpillä ja nyt taas HIFK:lla. Jos Kärpät pystyy nappaamaan sen illalla itselleen, ovat oululaiset vahvoilla myös huomenna Helsingissä.

Hakanpää vapautui löysästä hirrestä

Viidennen välieräpelin alla kuuma puheenaihe on ollut Jani Hakanpään taklaus HIFK-hyökkääjä Juha-Pekka Haatajaan maanantaina Helsingissä. HIFK kaivoi 5000 euroa taskustaan ja mittautti Hakanpään taklauksen kurinpitodelegaatiolla, joka totesi ettei kärppäpuolustaja osunut Haatajaa päähän. Hakanpää saa pelata illalla normaalisti illalla.

Pelaaja itse kuuli helpottavan päätöksen jo tiistai-iltana. Hakanpää sanoo, että osui mielestään Haatajaa olkapäähän, ei päähän.

– Ei tässä ketään yritetä teloa.

Lähes parimetrisen puolustajan temput ovat olleet suurennuslasin alla etenkin Helsingin pelien jälkeen. Ensimmäisessä pelissä taklauksen alle jäi HIFK-kapteeni Lennart Petrell, seuraavassa Haataja. Hakanpää ei kuitenkaan aio varoa jatkossakaan kaukalossa.

– Tällä tyylillä tänne on päästy ja sillä mennään eteenpäin. Pelityyli ei muutu, Hakanpää sanoo.

Kärppien ykkösketju päreiksi

Joukkueiden kuudessa viimeisimmässä erässä yksikään kärppähyökkääjä ei ole onnistunut maalinteossa. Oululaisten maalit kahdessa edellisessä pelissä ovat tehneet ykköspakkiparin puolustajat Miika Koivisto ja Shaun Heshka, jotka ovat molemmat osuneet kahdesti.

Etenkin Kärppien ykkösketju Julius Junttila–Mikael Ruohomaa–Charles Bertrand on ollut syväjäässä HIFK-sarjassa. Ketjun pistesaldo neljästä HIFK-ottelusta on vaivaiset 1+0. Ainoan pisteen merkkautti Junttila maalillaan sen jälkeen, kun Ruohomaa oli tippunut pelistä ja Nicklas Lasu noussut tilalle.

Junttila sanoi Lasun ykkösketjun pikavisiitin jälkeen haastattelussa, että ruotsalainen laittaa kiekkoa rivakammin liikkeelle. Ruohomaan palattua kommentit koskivat taas tuttua ongelmaa ajoitusten kanssa. Selvää on, että runkosarjassa vastustajia dominoinut vitja on tällä hetkellä ongelmissa. Siihen Kärpillä ei olisi juuri nyt varaa.

Tästä syystä päävalmentaja Mikko Manner on laittanut Kärppien ketjut kärjen osalta täysin uusiksi. Uusi ykkösnyrkki on Lasu–Ruohomaa–Kristian Vesalainen.

– Haluan Lasusta aidon maalille menijän ja työmyyrän siihen. Vesalainen on taas erittäin vaarallinen, kun saa kiekon oikealle, jonne Ruohomaan on helppo syöttää. Vesalainen on leikannut sieltä jo useasti tässäkin sarjassa keskelle ja pystynyt käyttämään siitä laukaustaan, Manner taustoitti muutosten syytä.

Kakkosketjun muodostaa Junttila,Saku Mäenalanen ja Ville Leskinen.

– Haluan pitää Mäenalasen keskellä. Tuossa on kasassa hyvä kärppäkasvattien oma ketju.

Kolmoskentässä pelaa Juha Koivisto, Miska Humaloja ja Charles Bertrand.

– Sen ketjun odotan menevän työmäärä edellä. Siitä löytyy luisteluvoimaa, Manner kommentoi.

Muuten kokoonpanossa ei ole juuri muutoksia. Pakkiparit ja aloittavat maalivahti pysyvät samana.

Kärppien kokoonpano illan HIFK-ottelussa:

1.kenttä

Nicklas Lasu – Mikael Ruohomaa – Kristian Vesalainen

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Julius Junttila – Saku Mäenalanen – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Juha Koivisto – Miska Humaloja – Charles Bertrand

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jari Sailio – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

13.hyökkääjä Sami Anttila

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs