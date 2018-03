No hyvä homma et Mannerilla riittää luotto omiin. Ei kai muuta voisikaan sanoa. On tuo pelaaminen ollut niin munatonta, että on pitänyt katsoa mielummin muiden pelejä.

Kotipeleissä pitäis kuitenki muistaa ketkä sen palkan viime kädessä pelaajille ja valkuille maksaa.

Toivotaan pitkää kevättä ja pelätään pahinta.