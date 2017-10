Liigan tehotykit kohtaavat kärkiottelussa – Koivisto debytoi kärppäpaidassa

Raksilassa pelataan illalla jääkiekkoliigan kärkikamppailu, kun sarjakärki JYP saapuu Kärppien vieraaksi. Ottelu alkaa kello 17:00.

Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella jo kertaalleen. Syyskuun puolivälissä Jyväskylässä pelatussa ottelussa Kärpät oli pisteissä kiinni aivan ottelun loppuhetkille saakka. JYPin Antti Suomela pääsi tuolloin tuikkaamaan voittolukemat 4-3 vajaat kaksi minuuttia ennen ottelun loppua. Tappio oli Kärpille äärimmäisen karvas.

– Huippujoukkue vastassa ja meillä hampaankolossa edellisen pelin jäljiltä. Viikon huipennushan tässä on käsillä, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kuvaili.

Kärpät palasi perjantaina onnistuneelta Satakunnan retkeltä, josta saaliina oli täysi kuuden pisteen potti.

– Olemme pelanneet tällä kaudella vieraissa hyviä pelejä, mutta usein on jäänyt vain luu kouraan. Nyt kävi päinvastoin. Pelaajillakin oli sellainen fiilis alkukauden vieraspeleistä, että niihin täytyy keskittyä paremmin.

JYP on ollut alkukauden mahtivireessä. Jyväskyläläiset ovat jääneet pisteittä ainoastaan yhdessä ottelussa. Ennen illan peliä JYPillä on alla kolme suoraa voittoa.

- JYP kääntää peliä todella nopeasti ja on vahva molempien maalien edessä. He eivät välttämättä koko pelin ajan hallitse kenttätapahtumia, mutta oleellinen tehokkuus maalin estämisessä ja tekemisessä on todella vahva heidän DNA:ssa. Sillähän he meidät viimeksikin voittivat, Manner analysoi.

Kärppien kokoonpanossa nähdään illan ottelussa ensimmäistä kertaa Englannista Sheffield Steelersistä Ouluun siirtynyt Juha Koivisto. Tarve Koiviston hankinnalle tuli Sami Anttilan peukalovamman ja Otto Karvisen polvivamman takia. Jälkimmäinen on sivussa peräti kolmisen kuukautta.

Koivisto pelaa Nicklas Lasun johtamassa Kärppien kakkosketjussa.

– Hän tulee olemaan meille tärkeä pelaaja tässä sarjassa. Pystymme pelaamaan isolla arsenaalilla, ja meillä kaikilla on sama oikeus pelata. (Jari) Sailio ja (Miska) Humaloja ovat näyttäneet, että kärkimiesten takaakin löytyy tuloksentekijöitä eikä pelkkiä tsemppareita.

Lukko-ottelun voiton ratkaissut Saku Mäenalanen siirtyy Miska Humalojan johtamaan vitjaan. Kärppien maalilla pelaa Veini Vehviläinen, vaikka viikon vieraspeleissä Jussi Rynnäs esittikin hyviä otteita.

– Rynnäs oli Satakunnan peleissä loistava, jos aiemmin olikin joku epäonninen peli, Manneri kehuu.

JYP kärsi kokoonpanopuolella takaiskun aiemmin tällä viikolla, kun alkukauden tehopakki Mikko Kalteva loukkaantui HPK-ottelussa.

Kaukalosta löytyy lauantaina yhtä vaille koko Liigan pistepörssin kuuden kärki. Paluun täksi kaudeksi Jyväskylään tehnyt Jarkko Immonen (3+11) haastaa pistepörssin ykkösen Julius Junttilan (2+13) ja kolmosen Charles Bertrandin (8+5). Tämän lisäksi TOP-6 mahtuvat Miika Koivisto ja Juuso Puustinen.

Ennen avauskiekkoa Raksilassa kukitetaan kärppäkapteeni Lasse Kukkonen, joka saavutti aiemmin tällä viikolla 500. pelatun liigaottelun rajapyykin.

Kärppien kokoonpano JYP-ottelussa:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Aleksi Mäkelä

Rasmus Kupari – Nicklas Lasu – Juha Koivisto

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Saku Mäenalanen

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Jyri Junnila – Jasse Ikonen – Tuomas Vartiainen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs