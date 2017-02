Leijonat kärsi rökäletappion Tshekille, Marjamäki: "Emme saaneet hommaa kulkemaan"

Leijonilla on ryhtiliikkeen paikka sunnuntaina Ruotsin EHT-turnauksessa ottelussa isäntämaata vastaan. Lauantaina Suomi hävisi Tshekille aneemisen esityksen jälkeen 1-7 ja on kärsinyt tappiot molemmissa otteluissaan meneillään olevassa turnauksessa.

Suomen puolustuspeli oli Tshekki-pelissä ponnetonta. Hyökkäyspäässä Leijonat ajautui turhan usein pyörimään kulmiin, eikä kiekon kanssa päästy vastustajan maalin eteen. Myös hyökkäyksiin lähdöissä Suomi vaikutti neuvottomalta. Leijonien pelaaminen oli kaiken kaikkiaan hidasta ja virheiden sävyttämää.

- Vastustaja teki melkein jokaisesta tekopaikastaan maalin. Meillä on joukkueessa kymmenkunta ensikertalaista, ja se näkyi erityisesti tappioasemassa pelatessa, kun emme saaneet hommaa kulkemaan. En silti tiedä, miksi teimme noin paljon yksilötason virheitä, totesi puhelimitse Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki.

Suomesta poiketen Tshekki pelasi taktisesti viisaasti. Se rokotti tutusti vastahyökkäyksistä.

- Vastustaja oli äärimmäisen kokenut ja jämäkkä, Marjamäki kuvaili.

Suomen ainoan maalin teki kahden miehen ylivoimalla Antti Erkinjuntti, joka palkittiin joukkueen parhaana pelaajana.

"Monia syitä"

Marjamäki on johtanut Suomen peliä päävalmentajana nyt 14 ottelussa. Hänen saldonsa on kolme voittoa ja 11 tappiota. Leijonien ja Marjamäen tekeminen tähtää tietenkin kevään MM-kisoihin, mutta juuri nyt näyttää kehnolta.

- Siihen on varmaankin monia syitä. Viime otteluissa yksi iso syy on se, että meillä on niin paljon A-maajoukkueen ensikertalaisia. Mutta Suomi-kiekko ei yksinkertaisesti mene eteenpäin, jos nuorille pelaajille ei anna näissä turnauksissa mahdollisuuksia, Marjamäki sanoi.

Hän uskoo, että Leijonat piristyy viimeistään kauden ratkaisupeleihin mennessä.

- Käännetään maajoukkueen kelkka samaan tapaan kuin viime kaudella. Joulukuussa ja helmikuussa tuli kovasti turpaan, mutta keväällä kulki. Mennään me samoja latuja, päävalmentaja jatkoi viitaten viime vuoden MM-turnaukseen, jossa Leijonat ylsi loppuotteluun ja MM-hopealle.

Sunnuntain Ruotsi-peliin Marjamäki aikoo valmistaa pelaajat "normaalisti".

- Ei tässä auta murehtia. Käydään asiat läpi, käännetään katse seuraavaan vastustajaan ja mennään eteenpäin. Matka jatkuu ja kaikki kokemukset otetaan vastaan, hän tuumi.

Lauantain ottelu pelattiin Göteborgissa käytännössä tyhjille katsomoille, vaikka kaukalossa kiekkoili liuta mielenkiintoisia, kansainvälisen tason pelimiehiä. Järjestäjien ilmoittama yleisömäärä oli 1 468, mutta tuosta luvusta voidaan olla montaa mieltä. Yleisökato herättää jälleen kysymyksiä EHT-kiertueen mielekkyydestä - ainakin Ruotsin-turnauksen osalta.