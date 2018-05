Leijonalle turnauksen ensimmäinen tappio – Ahon ja Granlundin tasoitusmaalit eivät riittäneet

Oulun Kärpät -suosija valmentaja mokaili edellisessä pelissä, kun antoi peliaikaa lähinnä Kärppä -taustaisille suosikeilleen.

Pelituntumaa vaille jäivät monet pelaajat, joten koko Suomi saa kiittää siitä, että haluttiin järjestää tehopisteitä tietystä kaupungista taustoiltaan oleville pelaajillesamasta kaupungista tärkeitä suhteita omaavan valmentajan avustuksella.

No tämähän menee juuri siten, kuin oululaisuus on Suomessa, eli ei muulla väliä, kunhan itselle tulee lyhyellä aikavälillä eniten.

Nyt kärsijänä on Suomen jääkiekkomaajoukkue.