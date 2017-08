Kultapojat jälleen yhdessä – Puljujärvi ja Aho mittaavat Laineen taidot Oulussa

Jesse Puljujärven kesä on ollut erilainen kuin aikaisemmat. Iloinen Tornion poika on viettänyt pääosan suvesta pääkaupunkiseudulla. Taustalla on yksinkertainen syy: 19-vuotias hyökkääjä kaipasi kesäharjoitteluunsa jotain uutta ja erilaista.

– Olen treenannut todella kovaa. Voimaa ja nopeutta on tullut lisää. Minun pitäisi olla nyt paljon valmiimpi NHL:ään kuin vuosi sitten.

Puljujärvi on harjoitellut yhdessä eteläsuomalaisten NHL-pelaajien kanssa. Kokenut kiekkovalmentaja Raimo Summanen ja pikaluistelupiireissä mainetta niittänyt Janne Hänninen ovat katsoneet nuorten pelaajien harjoitusten perään.

– Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Olen pysynyt terveenä, ja Janne (Hänninen) on antanut paljon hyviä vinkkejä luisteluun.

Kovalle harjoittelulle oivaa vastapainoa tarjoavat kesän hyväntekeväisyystapahtumat. Puljujärven ja Ville Pokan nimeä kantanut All Stars -ottelu pelattiin reilut kaksi viikkoa sitten Torniossa. Tapahtuma tuotti sievoisen summan TIHC:n junioripelaajien hyväksi.

– Se oli kyllä siisti päivä. Jäi kaikin puolin hyvä maku, Puljujärvi kiteyttää.

Tänään perjantaina laitahyökkääjä hyppää kaukaloon Oulun Raksilassa, kun Kärppä Alumni kohtaa Liiga Alumnin hyväntekeväisyysottelussa.

Puljujärvi ja hänen kärppävuosiensa aisapari Sebastian Aho pääsevät pitkästä aikaa jäälle yhdessä Patrik Laineen kanssa. Kolmikko nousi ohjuksen lailla koko kansan tietoisuuteen, kun alle 20-vuotiaiden maajoukkue voitti MM-kullan kotikisoissa 2016.

Pikkuleijonien tähtitrioa ei nähdä tosin tällä kertaa samassa ketjussa, sillä tamperelainen Laine pukee ylleen Liiga Alumnin pelinutun.

– Huippujuttu silti. Olemme olleet Sepen ja Paten kanssa jäällä yhtä aikaa viimeksi toissa keväänä, kun kohtasimme Tapparan Liigan välierissä.

– Tällaiset tapahtumat ovat aina hienoja. Pääsee näkemään kavereita ja pelaamaan hyvän asian puolesta, Puljujärvi sanoo.

Hyväntekeväisyysottelun jälkeen käydään taitokilpailu, jossa pelaajat ratkaisevat paremmuutensa ainakin nopeusluistelussa, lämärikisassa, tarkkuuslaukauksissa ja rankkareilla.

Puljujärvi suhtautuu taitokisaan rennon letkeästi.

– Pate (Laine) on kova jätkä! Toivottavasti voitan hänet jossain lajissa.

Puljujärvi lähtee takaisin valtameren taakse syyskuun alussa. Hän toivoo, että ehtisi piipahtaa kotonaan Torniossa vielä ennen kuin Edmonton kutsuu.

– Ensi viikolla se saattaisi olla mahdollista. Olisi mukavaa käydä pelaamassa kierros Tornion kentällä. Se on pirun haastava kenttä, tänä kesänä golfin aloittanut nuorukainen toteaa.

Sebastian Aho (tasoitus 18) kepittää Puljujärven golfissa, mutta perjantain taitokisan suhteen jalat ovat tiukasti maan pinnalla. Aho menee mietteliääksi, kun häneltä kysyy lajia, jossa vuotta nuoremmat Laine ja Puljujärvi jäävät varmuudella taakse.

– Jos siellä on joku taito- tai tekniikkakisa, se voisi olla minun heiniäni. Laukaisukisoista en uskalla luvata mitään, koska itsellä se homma on täysin päivästä kiinni.

Uransa toiseen NHL-kauteen valmistautuva Aho osallistuu mielellään erilaisiin hyväntekeväisyystapahtumiin kesäharjoittelunsa lomassa.

– Nämä tapahtumat eivät vaadi meiltä pelaajilta hirveästi, mutta saamme tehtyä silti paljon hyvää jollekin taholle.

Juttu julkaistu Kalevassa 9.8.2017.