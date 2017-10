Kärppien voittoputki Raksilassa jo yhdeksän ottelun mittainen - Lukko kaatui komeasti

Kärpät kaatoi Lukon Raksilassa ja kasvatti kotivoittojen saldonsa jo yhdeksään. Kärppien maaleista vastasivat Miika Koivisto, Shaun Heshka ja Ville Leskinen. Kärppien maalilla Veini Vehviläinen pelasi jo kolmannen nollapelin putkeen kotikaukalossa.

3.erä

Ottelu on päättynyt, Kärpät voittaa lukemin 3-0.

Lukko otti lopussa vielä aikalisän, kun Julius Junttila sai pikkukakkosen kampituksesta.

Nicklas Lasu pääsi ottelun lopussa vielä läpiajoon, mutta ruotsalaishyökkääjä ei tunnu onnistuvan mistään tällä hetkellä. Toisen erän lopussa Lasu tuskaili asian kanssa pitkään kaukalossa ennen kuin seurasi muita koppiin.

Lukko pääsi hakemaan kavennusta ylivoimalla erän puolivälin jälkeen, mutta mitään mainittavaa loppukiriä ei syntynyt. Peli on tällä hetkellä täysin Kärppien hallussa.

Kärpät iski illan kolmannen maalin hieman ennen erän puoliväliä. Kärppien kakkosketju taisteli kiekon hyökkäyspäässä Nicklas Lasun ja Teemu Kivihalmeen toimesta. Ville Leskinen sai kunnian viimeistellä osuman. Kärpillä on vahva ote voitosta tällä hetkellä.

Lukko pääsee hakemaan kavennusmaalia kaksi minuuttia ylivoimalla, kun Radek Koblizek sai kahden minuutin rangaistuksen. Kärpät pelasi kuitenkin hyvää alivoimaa, eikä Lukko saanut edes juuri tilanteita aikaan. Heti perään Kärpät sai luotua vaarallisen tilanteen vieraiden maalille.

Päätöserä on käynnissä.

2.erä

Kärpät pisti erän lopulla ison vaihteen silmään ja loppuerä pelattiin käytännössä yhtä maalia. Kärpillä oli paikkoja moneen osumaan, sillä oululaiset löysivät avaimen Lukon puolustukseen, joka aukesi jatkuvasti. Maaleja ei kuitenkaan nähty, joten erätuolle lähdettiin Kärppien kahden maalin johdossa.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen kokeilemaan taas ylivoimapelaamista, mutta tällä kertaa siitä ei tullut yhtään mitään.

Lukko oli lähellä kavennus hetkeä myöhemmin. Lukko pelasi ylivoimalla, sillä Miska Humaloja istui pikkukakkosta. Kiekko oli jo kärppämaalissa, mutta se hylättiin nopeasti käsisyötön takia. Tämän jälkeen Lukko ei juuri tilanteita pakkopelinsä aikana saanut.

Erän lähestyessä puoltaväliä molemmissa päissä tapahtui. Ensin Lukon Janne Niskala kilautti tolppaan ja heti perään Julius Junttila ja Charles Bertrand karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Junttila päätti laukoa itse - ei maalia. Kärpät pääsi kuitenkin ylivoimalle hetkeä myöhemmin. Vastassa oli Liigan paras alivoima, mutta sekin joutui taipumaan Shaun Heshkan ruoskan edessä.

Lukko sai erän alussa loistavan mahdollisuuden ottelun tasoittamiseen. Kärppäpuolustaja Jani Hakanpää sai kahden minuutin rangaistuksen estämisestä. Lukko sai ylivoimalla pari vaarallista paikkaa, jotka Vehviläinen ja kapteeni Lasse Kukkonen hoisivat.

Ottelun toinen erä on käynnissä.

1.erä

Raksilassa vietetään erätaukoa Kärppien johdossa. Erä oli kokonaisuutena varsin tasainen ja myös Lukolla oli omat paikkansa. Kärpille on tulossa tiukka ilta. Maalivahtien torjunnat avauserässä olivat: Vehviläinen 11, Kähkönen 14. Yleisöä Raksilassa on 5202.

Erän viimeisellä neljänneksellä Kärpät onnistui maalinteossa. Tehopakki Miika Koivisto veti siniviivasta vastustamattomasti ohi Kähkösen. Jo sitä ennen Kärppien nelosketjulla oli loistava paikka viedä Kärpät johtoon, mutta tilanne päättyi vastuunpakoiluun.

Ensimmäinen kymppi on takana. Lukko on ollut aavituksen niskanpäällä, mutta paras maalipaikka on ollut Kärpillä. Jari Sailiota rikottiin läpiajossa, ja Kärpille tuomittiin rangaistuslaukaus. Sailio talutti jo Kähkösen pihalle, mutta kiekko tuli tolpan ja yläriman kautta ulos.

Ottelun ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut pelkkää tunnustelua. Ottelussa ei ole toistaiseksi tapahtunut juuri mitään.

Ottelu on käynnissä.