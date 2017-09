Kärppien huippulupaus tekee illalla liigadebyytin: "Jos muutaman maalipaikan saisimme ketjun kanssa luotua"

Kärpät kohtaa kauden toisessa kotiottelussaan Lahden Pelicansin illalla Raksilassa. Ottelu alkaa kello 18:30.

Kärpät on aloittanut alkukauden vauhdikkaasti. Pelillinen murros on Oulussa tosiasia, eikä maksavalla yleisöllä tunnu olevan valittamista asian suhteen. Yksi oululaisten alkukauden puheenaiheista on ollut amerikkalaispuolustaja Teemu Kivihalme, joka on ollut jäällä melkein aina, kun kaukalossa on tehty maali.

Kärpät koki tiistaina kirvelevän tappion Jyväskylässä. Oululaiset johtivat ottelua pitkän aikaa, mutta JYP nousi ensin rinnalle ja lopulta ohi viime hetken maalilla. Tappiopelin jälkeen päävalmentaja Mikko Manner otti takaiskun omiin nimiinsä. Tänään luotsi peräänkuuluttaa pelirohkeutta sekä malttia puolustuspäähän.

– Tiedän, ettemme koko peliä pysty paineistamaan, mutta omalla alueella täytyisi säilyttää tietynlainen viisaus ja kyky pysyä yhdessä, ettemme juoksisi turhaan kiekon perässä, Manner linjasi.

Kärppien kokoonpanossa on useita muutoksia. Hyökkääjä Sami Anttila on loukkaantunut, eikä näillä näkymin ole palaamassa aivan heti kaukaloon. Mikael Ruohomaa tekee paluun omalle paikalleen ykkösketjun keskelle.

Nicklas Lasun johtamasta kentästä löytyy päivän yllätys. Oululaisen juniorikiekkoilun suurin helmi Rasmus Kupari tekee liigadebyytin Pelicansia vastaan. Ketjun täydentää kokenut Jyri Junnila.

– Innolla odotan debyyttiä. Odotan itseltäni hyvää liikettä ja kovaa työntekoa. Jos saisimme ketjun kanssa vielä muutaman maalipaikankin luotua, Kupari maalaili onnistuneen liigadebyytin aineksia Kärppien pelipäivän aamujäiden jälkeen.

Päävalmentaja Manner odottaa tulokkaan käyttävän samoja vahvuuksia kuin junnupeleissä. Manner uskoo Kuparin sopeutuvan uuteen ympäristöön hyvin. Tämän päivän debyytistään Kupari kuuli eilen.

– Olin kärppäklubilla syömässä, kun (Ville) Mäntymaa tuli pyytämään liigavalmentajien koppiin. Siellä kuulin, että debyytti on edessä tänään.

– Vielä ei hirveästi jännitä, mutta eiköhän pieni jännitys sieltä päivän mittaan tule, Rasmus sanoi.

Lasun katsoessa debytantin perään viime pelissä ykkösketjua johtanut Miska Humaloja siirtyy Ville Leskisen ja Saku Mäenalasen sentteriksi. Oululaisten maalissa pelaa tällä kertaa Veini Vehviläinen.

Kärpät saa tehdä Pelicansia vastaan täyden iltapuhteen. Lahtelaiset aloittivat kauden tappiolla, mutta ovat napanneet sen jälkeen kaksi voittoa. Pelicansin alkukauden tehomies on ollut odotetusti Iikka Kangasniemi, joka on parin pelin jälkeen hyvässä piste per peli –tahdissa.

– Pelicans on todella aggressiivinen. Irtokiekot pitää hakea vauhdilla, ja pistää kiekko liikkeelle, jotta pystymme heidän kanssaan pelaamaan, Manner mietti.

Kärppien kokoonpano Pelicans-ottelussa:

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Miska Humaloja – Ville Leskinen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

Jyri Junnila – Nicklas Lasu – Rasmus Kupari

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

Otto Karvinen - Aku Kestilä - Jasse Ikonen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs