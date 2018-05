Kärppäbarometri: Sebastian Aho täysin pitelemätön MM-jäillä – jo kymmenen tehopistettä kahdessa ottelussa

Leijonat jatkoi mahtiotteitaan MM-jäillä, kun Latvia kaatui sunnuntain myöhäisottelussa murskalukemin 8-1. Sebastian Aho oli jälleen huippuvireessä tehtailemalla peräti kuusi tehopistettä (2+4) Latviaa vastaan.

Yhteensä Aho on merkkauttanut MM-turnauksessa käsittämättömät kymmenen pistettä kahteen peliin. Tällä viiden pisteen pelikohtaisella saldolla ennätykset kirjoitetaan pian uusiksi.

Kärppäbarometri antaa arvosanan (K–KKK) kärppätaustaisille pelaajille jokaisen Suomen pelin jälkeen.



2 Ville Pokka KK

Pokka paransi hieman Etelä-Korea -pelistä. Torniolaisella on jatkuvasti halu pelata kiekollisesti rohkeaa peliä aivan kuten leijonavalmennus on toivonutkin. Pokka avaa peliä usein hyvin paineen alla. Puolustuspelaaminen oli myös parantunut, tästä yhtenä esimerkkinä hyvä katko Latvian 2-1-hyökkäyksessä. Kiekollisena kuitenkin vielä pientä haparointia viivojen tuntumassa.

18 Saku Mäenalanen KK

Mäenalasen rooli jäi toisessakin pelissä melko pieneksi. Pelasi niillä vahvuuksilla joita omaa. Antoi muutaman oivaltavan syötön. Isokoikoinen hyökkääjä pärjää hyvin kamppailupelaamisessa MM-tasolla, mikä on rohkaisevaa jatkon suhteen. Muuten melko peruspeliä, jota Mäenalaselta on varmasti toivottukin. Ketjun yhteispeli on yllättävänkin hyvällä tasolla.

20 Sebastian Aho KKK

Heti ensimmäisessä vaihdossa hyvä nosto laidasta ja poikittaissyöttö, mutta ei maalia vielä siitä. Samassa vaihdossa verkko kuitenkin jo heilui. Yhteensä Aho tehtaili Latviaa vastaan käsittämättömät tehot 2+4. Oululainen on tehnyt kahdessa ensimmäisessä pelissä kymmenen tehopistettä. Aho on tällä hetkellä täysin pitelemätön MM-jäillä.

22 Janne Pesonen KK

Pesonen on tottunut kärkiketjun rooleihin, mutta on sopeutunut nelossentterin rooliinsa Leijonissa yllättävän hyvin. Pelaa tunnollisesti ja energisesti. Muutamia röyhkeitä nousuja maalille, mutta osuma jäi nyt puuttumaan.

55 Miika Koivisto KK

Hyökkäysorientoitunut Koivisto joutuu pelaamaan MM-jäillä hieman eri tavalla kuin mihin hän on tottunut. Tästä syystä Koiviston vahvuudet jäävät maajoukkueessa hieman pimentoon. Puolustaja pelaa alivoimalla isossa roolissa, mutta ylivoimalla vastuu jää pieneksi. Kaksinkamppailuissa voisi olla vieläkin vahvempi.

64 Mikael Granlund KK

Suomen nimellinen ykkösketju ei ole lähtenyt lentoon kahdessa ensimmäisessä pelissä. Granlund ketjun sentteriä kyllä yrittää, mutta ketjukemia ei tunnu löytyvän millään. Granlundin pelaamisessa näkyy myös se, ettei Oulunsalosta lähtöisin oleva peluri ole operoinut keskikaistalla pitkään aikaan. Pistetili kuitenkin aukesi syöttöpisteellä päätöserässä komeassa ylivoimaosumassa.

65 Sakari Manninen KK

Hyvää energiaa, hyvää karvauspeliä. Manninen on vastustajan kannalta tympeä pörriäinen. Ketjun yhteispeli ei aivan vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Manninen haki muutaman kerran maalilta hyvin paikkaa, mutta kiekkoa ketjukaverit eivät sinne saaneet.

77 Markus Nutivaara KK

Ensimmäisessä erässä paha kiekon menetys siniviivalla, josta Latvia pääsi ylivoimahyökkäykseen. Samassa vaihdossa heti perään harhasyöttö, joten kovin vahvasti ei peli alkanut. Otti 2+2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta ja Leijonat joutui pitkälle kahden miehen alivoimalle. Ei mennyt niin nappiin kuin edellinen peli. Pistetili karttui kuitenkin yhdellä syöttöpisteellä.

Suomi pelaa seuraavan kerran tiistaina. Vastaan asettuu kello 21:15 alkavassa ottelussa Norja.

Katso jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma!

Kaikki MM-kisojen jutut ja videot löytyvät täältä.