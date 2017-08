Kärpistä tuttu ruotsalaishyökkääjä liittyy Jokerien KHL-miehistöön

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Jokerit on vahvistanut hyökkäystään ruotsalaisella John Normanilla.

- Norman on monipuolinen, luisteluvoimainen ja työteliäs joukkuepelaaja, joka on kahdella viime kaudella pelannut myös Ruotsin maajoukkueessa. Hän on erinomainen lisä hyökkäykseemme, Jokerien GM Jari Kurri sanoi tiedotteessa.

Kaudella 2012-13 Kärppiä kotimaan liigassa edustanut Norman, 26, kiekkoili viime sesongilla KHL:ssä Torpedo Nizhni Novgorodin paidassa. 50 runkosarjaottelussa ruotsalainen tehtaili pisteet 7+8=15. Pudotuspeleissä Normanin lavasta syntyi kaksi maalia ja yksi maalisyöttö.

Norman edusti Ruotsia vuoden 2016 MM-kisoissa. Kotimaassaan hän on pelannut Djurgårdenissa ja Skellefteåssa.