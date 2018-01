Kärpille vieraita Hämeestä – Flunssa kiusaa kärppäpelaajia

Kärpät saa lauantaina vieraita Hämeestä, kun HPK matkustaa toistamiseen tällä kaudella Raksilaan. Ottelu alkaa Raksilassa kello 17:00.

Joukkueet kohtasivat liigakauden alussa nopeaan tahtiin kolme kertaa, mutta syyskuun lopun jälkeen Kärpät ja HPK eivät ole toisiaan tavanneet. Hämäläiset ovat kauden keskinäisissä kohtaamisissa niskan päällä, sillä HPK on voittanut peleistä kaksi.

Paljon on kuitenkin tapahtunut syyskuun jälkeen. Hämeenlinnalaisten piti olla tällä kaudella raikas pelillinen suunnannäyttäjä koko Liigassa. HPK ei ole sitä ollut, mutta Kärpät sen sijaan on.

Syyskuisten kohtaamisten jälkeen Kärpät on pelannut itsensä suvereeniin sarjajohtoon. HPK puolestaan on valahtanut paria pistettä vaille pahnan pohjimmaiseksi.

Uuden vuoden HPK on aloittanut kuitenkin pirteästi. Pallokerho on ottanut pisteitä vuodenvaihteen jälkeen jokaisesta pelistä, ja kolmesta viimeisimmästä heille on kirjattu voitto.

HPK:n tuskainen kausi kiteytyy hyvin ex-kärppä Juho Keräseen. Jo viime vuonna Hämeenlinnassa pelannut Keränen lähti hakemaan uralleen uutta suuntaa etelästä. Alku olikin lupaava, ja Keränen sivusi omaa yhden kauden maaliennätystään.

Kuluva kausi on kuitenkin ollut Keiteleen miehelle painajaismainen. Maalitili on edelleen avaamatta, syöttöpisteitä on vaivaiset kolme ja tehotilasto on sen verran pakkasella, että koko Liigassa rumempi lukema löytyy ainoastaan Jukureiden Teemu Suhoselta.

Ruohomaa puuttui aamujäiltä

Kärpät pelaa tällä hetkellä viiden ottelun voittoputkessa, joten joulukuun pieni suvantovaihe on ainakin tuloksellisesti selätetty.

Oululaiset kävivät toistamiseen tällä kaudella Satakunnan ryöstöretkellä, jonka aikana kaatui jälleen niin Ässät kuin Lukkokin. Voittoputken ansiosta Kärpät on kirinyt jälleen lähes kymmenen pisteen kaulan sarjataulukon piikkipaikalla, vaikka TPS ajoi eron jo kertaalleen kiinni.

– Yritetään jatkaa siitä, mihin Raumalla jäimme. Siellä vieruskaverin eteen pelaaminen oli todella korkealla tasolla, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kehuu.

Manner odottaa HPK-ottelusta vauhdikasta peliä. Kärppien tärkein pelillinen asia on päävalmentajan mukaan kääntää peliä mahdollisimman nopeasti ja sitä kautta pitää pelin hallinta omissa näpeissä.

– HPK käy varmasti meidän pakkeihin nopeasti kiinni, joten hyökkääjien apu pitää olla lähellä.

Oululaisten kokoonpanossa on pieniä muutoksia. Viikon vieraspeleistä sivussa olleet Miska Humaloja ja Veini Vehviläinen ovat toipuneet flunssasta, mutta tuorein potilas on Mikael Ruohomaa. Ykkössentteriä ei aamujäillä näkynyt.

– Ruohomaa on hieman flunssainen. Tarkoitus on kuitenkin, että hän pelaa illalla, mutta eihän koskaan tiedä nouseeko päivän aikana kuume tai jotain, Manner kertoo.

Kärpiltä puuttuu myös puolustaja Teemu Kivihalme, joka sai tällin päähänsä Raumalla. Manner odottaa Kivihalmeen olevan pelikunnossa kuitenkin jo ensi viikolla.

Oululaisten maalilla aloittaa Jussi Rynnäs.

Kärppien pelipäivän aamujää oli hieman tavallisesta poikkeava. Raksilan jäähallissa odotteli satakunta vaahtosammuttimen kokoista naperoa harjoitusten loppumista. Treenien jälkeen lapset pääsivät hetkeksi luistelemaan koko kärppäjoukkueen kanssa. Hymy oli monella herkässä.

Kärppien kokoonpano HPK-ottelussa:

1.kenttä

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

3.kenttä

Otto Karvinen – Rasmus Kupari – Juha Koivisto

Taneli Ronkainen – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen