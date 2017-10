Kärpillä kokoonpanomuutoksia KalPa-otteluun – Leskinen palaa vihdoin kaukaloon

Eilen Tapparalle hävinnyt Kärpät yrittää pikaista paluuta voittokantaan KalPan kustannuksella Raksilassa. Ottelu alkaa kello 17:00.

Kärppien viikko on ollut rauhallinen. Oululaisjoukkue pelasi viikon ensimmäisen pelinsä vasta eilen, kun se kohtasi Tapparan Hakametsässä.

Kärpät hävisi päävalmentaja Mikko Mannerin syksyn kohokohdaksi nostaman ottelun maalilla. Pienestä voittomarginaalista huolimatta perjantaina voittajasta ei ollut kuitenkaan epäselvyyttä, sillä Tappara oli niskan päällä läpi ottelun.

– Tänään emme saaneet koko ottelun kestävää huippusuoritusta. Aloitimme ja lopetimme pelin kuitenkin hyvin. Tappara sai pelistä otteen meidän tehottoman ylivoiman jälkeen, Manner summasi peliä aamun Kalevassa.

Kärppiä koko alkusyksyn kantanut ykkösketju ei ollut eilen parhaimmillaan, joten ketjuun kohdistuu KalPa-ottelussa isot odotukset. Ketjun toinen laituri Julius Junttila ei ollut esitykseen tyytyväinen.

– Olisi pitänyt ampua enemmän ja saada miehiä maalille iskemään ripareita sisään, Junttila kiteytti Kärppien suurimman ongelman.

Myös erikoistilannepelaamisen on syytä parantua, sillä ylivoima oli hampaattoman oloista Teemu Kivihalmeen ylivoimaosumasta huolimatta. Myös alivoimalla Kärppien neliö puhkottiin Tampereella tylysti.

Eilisen pelin jälkeen on mielenkiintoista nähdä, minkälaisella henkisellä latauksella Kärpät tulee illan KalPa-otteluun, sillä Tappara-peliin oli ladattu paljon.

Kärppien kokoonpanossa on muutoksia eiliseen otteluun nähden. Positiivisin uutinen on Ville Leskisen paluu kaukaloon loukkaantumisen jälkeen. Leskinen palaa omalle paikallee Nicklas Lasun johtamaan kakkoskenttään, jonka toiselle laidalle palaa Saku Mäenalanen. Viime peleissä ongelmallinen kakkosketju on nyt alkukauden muodossaan.

Tuoreena miehenä kokoonpanoon nousee myös Tuomas Vartiainen. Kärppien maalilla pelaa Veini Vehviläinen.

Viime kauden hopeajoukkue KalPan alkukausi on ollut lähes katastrofaalinen. Kuopiolaiset ovat tällä hetkellä sarjassa toiseksi viimeisenä, eikä voittoja ole kertynyt kuin kolme. Viimeisestä kymmenestä pelistään KalPa on napannut pisteitä vain kolmesta ottelusta.

Etenkin viimeistelytehokkuus on vaivannut kuopiolaisia. KalPa on tehnyt pelaamissaan otteluissa tasan puolet vähemmän maaleja kuin Kärpät. Erikoistilannepelaamisessa KalPa on heikosta alkukaudestaan huolimatta ollut Kärppiä parempi.

Heikosta putkesta huolimatta KalPa pelasi eilen pirteän pelin KooKoo:ta vastaan voittaen sen lopulta voittolaukauskilpailussa.

KalPa vahvisti rivejään Ilveksestä tutulla amerikkalaishyökkääjä Jerry D'Amigolla. Eilen Kuopioon vuorokauden matkustamisen jälkeen saapunut hyökkääjä pelaa ensimmäistä kertaa KalPa-paidassa Kärppiä vastaan.

Kärppien kokoonpano KalPa-ottelussa:

Julius Junttila - Mikael Ruohomaa - Charles Bertrand

Miika Koivisto - Aleksi Mäkelä

Saku Mäenalanen- Nicklas Lasu - Ville Leskinen

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä

Jari Sailio - Miska Humaloja - Tuomas Vartiainen

Teemu Kivihalme - Jani Hakanpää

Jyri Junnila - Rasmus Kupari - Juha Koivisto

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs