Kärpät–Tappara 2.erä: Toinen erä käynnissä – Raksilassa odotetaan maaleja

Kolmatta liigafinaalia pelataan parhaillaan Raksilassa. Kärpät johtaa finaalisarjaa 2-0, joten Tapparan täytyy saada Oulusta voitto keinolla millä hyvänsä.

Jo 2-0-johto finaalisarjassa on vahva, sillä ainoastaan kolme kertaa liigahistoriassa tuosta tilanteesta on noustu tappiolta voittoon. Kolmen tappion takaa yksikään joukkue ei ole noussut Liigassa mestariksi.

Kärppien kokoonpanossa on vain pieniä muutoksia voitokkaan vieraspelin jälkeen. Tampereella lämmittelyn jälkeen sivuun vedetty Ville Leskinen on jälleen pelaavassa kokoonpanossa.

Tappara on tehnyt hieman suurempia muutoksia. Vaasan Sportista kesken kauden hankittu Markus Nenonen nousee mukaan. Tilaa kokoonpanossa tekee Joona Luoto. Myös edellisen pelin pelikiellossa ollut Otso Rantakari on tutulla paikallaan ykköspakkiparissa.

1.erä

Ottelu alkoi tuttuun tapaan Maamme-laululla. Sen esitti Sonata Arctican solisti Tony Kakko.

Ottelu on alkanut.

Tappara on saanut pari puolittaista paikkaa ensimmäisten minuuttien aikana. Ensin Kärppien ykköskenttä höntyili omissa, mutta Tomas Zaborskyn heikon ratkaisun takia Tapparan tilanne kuivui kokoon.

Reilun parin minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Otso Rantakari otti väkivaltaisuudesta rangaistuksen. Kotijoukkueen ylivoima oli kuitenkin heikkoa. Kuvio saatiin vasta minuutin jälkeen, eikä sekään kauaa kestänyt.

Kärpät on saanut ylivoimansa jälkeen hyvin painetta Tapparan päätyyn. Oululaiset voittavat tällä hetkellä myös kaksinkamppailut.

Avauserä on puolessa. Kärpät on joukkueista aktiivisempi, Tappara yrittää puolustaa tiiviisti ja kyttää vastaiskun paikkoja. Muutama on auennutkin jo.

Erän puolivälin jälkeen Tappara sai pitkän paineen Kärppien puolustuspäähän, mutta Nicklas Lasu sai lopulta purettua tilanteen loistavalla yksilösuorituksella. Tappara on kuitenkin saanut paremmin juonesta kiinni viime minuuttien aikana.

Tappara sai erän lopulla muutamia yksittäisiä pitkiä hyökkäyksiä Kärppien päätyyn. Kärpät sai myös ja enemmän yksittäisiä harppuunahyökkäyksiä. Etenkin Kärpät puolusti oman alueen keskustan kuitenkin vahvasti, eikä Tapparalla ollut sinne juuri asiaa.

Erän lopulla Lasu sai rangaistuksen kiinnipitämisestä. Tappara sai pelattua loistopaikan Henrik Haapalalle, mutta Haapala ampui karkeasti ohi.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen viisi, Hrachovina neljä.

2.erä

Toinen erä on käynnissä. Raksilassa odotetaan maaleja.

Kärpät kesti hyvin loput Tapparan ylivoimasta. Vieraat eivät saaneet edes kunnon paikkoja aikaan.

Ensimmäisten minuuttien aikana molemmilla on avautunut pari paikkaa. Tapparan paras paikka oli Jan-Mikael Järvisellä, joka sai kiekon yllättäen hyökkäyspäässä ja tilaa oli. Järvinen kuitenkin menetti kiekon ja Kärpät pääsi nopeaan vastahyökkäykseen. Sekin tilanne kuivui kuitenkin kokoon.

Kärpät sai pitkän paineen Tapparan päätyyn ja väsytti vieraiden kentällisen nelos- ja kolmosketjun toimesta. Tilanne päättyi Otto Karvisen laukaukseen, mutta Hrachovina torjui.

Kärpistä Lasun esitys on pistänyt silmään. Ruotsalainen tuntuu olevan joka paikassa.

Juhani Jasu pääsi yrittämään tekopaikoilta, mutta Tappara ei päässyt vieläkään juhlimaan.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-0.