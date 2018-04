Kärpät voitti HIFK:n Ruohomaan jatkoerämaalilla – Sarja on Kärpille katkolla torstaina Helsingissä

Kärpät voitti HIFK:n viidennessä välierässä jatkoerän jälkeen 2-1. Ratkaisun iski ensimmäisessä jatkoerässä Mikael Ruohomaa.

1.erä

Ottelu on alkanut.

HIFK:lla oli toisella minuutilla loistava paikka johtomaaliin maalin edestä, mutta Veini Vehviläinen torjui. Kärppien toistaiseksi paras maalipaikka oli Charles Bertrandin napakka kuti kohti Kevin Lankista.

Hetkeä myöhemmin Kärppien Jari Sailio rikkoi hyökkäyspäässä ja Kärpät joutui alivoimalle. Helsinkiläiset saivat pari paikkaa, joista pahin oli puolustaja Teemu Erosen veto, kun Kärppien neliö hajosi hieman ja tilaa löytyi.

Erä on ylittänyt puolivälin. Viime minuutteina Kärpät on ollut niskan päällä, mutta HIFK puolustaa edellisistä Oulun peleistä tuttuun tyyliin tiiviisti. Miska Humalojan ketju, jossa pelaavat myös Junttila ja Bertrand on ollut yllättävän pirteä. Esimerkiksi Bertrandilla on ollut jo lukuisia paikkoja johto-osumaan.

Avauserää on jäljellä viitisen minuuttia. Kärpät hallitsee, mutta maalitili on avaamatta. Vieraat eivät ole vielä läheskään parhaalla tasollaan, eikä HIFK-hyökkäyksiä ole juuri nähty.

Avauserä on takana, eikä maaleja ole nähty. Erä oli kaiken kaikkiaan melko sekava ja yksi koko sarjan heikkotasoisimpia. Kärpät oli kuitenkin niskan päällä ja loi enemmän maalipaikkoja.

Erän lopussa nähtiin erikoinen tilanne, kun toinen päätuomareista Antti Boman nosti kätensä jo jäähyn merkiksi, mutta laski sen heti takaisin. Jäähyä ei tullut. Tuomaritoiminta on herättänyt muuten hieman uneliaan Raksilan yleisön ajoittain.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen 4, Lankinen 6.

Yleisöä illan ottelussa on 5094.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kärpillä on ollut ensimmäisten minuuttien aikana kova paine HIFK:n puolustusalueella. Kolmosketju on ollut jälleen hyvin esillä. Etenkin Junttila vaikuttaa olevan pelipäällä.

Myös Kärppien maalin eteen saatiin säpinää, kun HIFK sai hyvän paikan kiekonmenetyksen jälkeen. Torikokokukset jaettiin pikkukakkoset Miika Koivistolle ja HIFK:n Micke-Max Åstenille.

Tuomaritoiminta herättää edelleen Raksilan yleisön vihellyskonserttiin tasaisin väliajoin. Pilli on mennyt taskuun mailahäirintää saa harrastaa surutta.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon hieman ennen erän puoltaväliä. Maalin iski muutaman yrityksen jälkeen lopulta viime päivinä otsikoissa viihtynyt puolustaja Jani Hakanpää.

Heti maalin jälkeen nähtiin vaarallinen tilanne, kun Kärppien vaihtoaition ovi oli jäänyt auki ja puolustaja Taneli Ronkainen lensi vauhdilla aukosta sisään. Ronkainen ei loukannut itseään tilanteessa.

Toinen erä on jälleen Oulussa HIFK:lle vaikea. Hieman ennen liigan mainostaukoa HIFK sai kuitenkin rakennettua laatupaikan, mutta Vehviläinen otti läheltä tulleen kudin varmasti.

Siinä missä tuomarit saavat yleisön hereille, niin samaan pystyy myös Hakanpää. Puolustajan taklaukset nostavat desibelit Raksilassa välittömästi.

Kärpät pääsi ylivoimalle erän lopussa, kun Miro Heiskanen otti pikkukakkosen korkeasta mailasta, joka osui Kristian Vesalaiseen. Ketjujen muutosten myötä myös ylivoimavitjat mukailivat uusia koostumuksia. Maalia ei kuitenkaan syntynyt.

Ottelun toinen erä on pelattu. HIFK sai pientä painetta Kärppien päätyyn lopussa, mutta ratkaisuyritys oli lopulta helppo marja Vehviläiselle.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä.

Reilun kahden minuutin pelin jälkeen HIFK nousi tasoihin. Maalintekijä oli toinen Hakanpään kanssa otsikoissa viihtynyt Juha-Pekka Haataja, jonka komea kuti painui aivan kärppämaalin ylänurkkaan.

Kärpät sai todella pitkän pyörityksen HIFK:n päätyyn. Helsinkiläisten viisikko seisoi lopussa vain paikoillaan, mutta onnistui katkaisemaan lopulta. Heti perään Shaun Heshka pääsi nokikkain Lankisen kanssa, mutta HIFK-vahti teki komean torjunnan.

Kärppien laukauksten laatu on tällä hetkellä kaukana parhaasta. Paljon vetoja menee ohi Lankisen maalin.

Kärpät joutui alivoimalle, kun Sami Anttila otti rangaistuksen koukkaamisesta. Heti perään Julius Junttila löi kiekon katsomoon ja Kärpät joutui lähes kahdeksi minuutiksi kahden miehen alivoimalle. Kärppien kolmikko Lasu - Hakanpää - Kukkonen pelasi koko kahden minuutinen alivoiman ja piti yhdessä Vehviläisen kanssa HIFK:n maaleitta.

Heti HIFK:n ylivoiman jälkeen Kärpät pääsi pelaamaan pakkopeliä. Kärpät ei kuitenkaan saanut maalia aikaan ylivoimalla.

Raksilassa edetään kohti jatkoerää, sillä peliaikaa on jäljellä enää reilut neljä minuuttia. Pelaajista ykkösketjun sentteri Mikael Ruohomaa on pelannut heikon pelin toistaiseksi. Hakanpää puolestaan vaikuttaa lähes pitelettömältä.

HIFK:n Erosella oli loistava paikka tehdä vieraille johtomaali, mutta Vehviläinen nollasi yrityksen.

Kärpät pääsi lopussa vielä ylivoimalle, kun Åsten otti rangaistuksen korkeasta mailasta hyökkäyspäässä. Peliaikaa on jäljellä vajaat kolme minuuttia. Kärpät ei kuitenkaan saanut maalia aikaan.

1.jatkoerä:

Kärpät vaikuttaa muokanneen ketjuja. Vesalaisen ja Ruohomaan rinnalle nostettiin Bertrand.

Otto Karvinen veti hyvin kohti Lankista, mutta hienosti pelannut HIFK-vahti torjui kilpikädellään.

Kärpät pääsi ylivoimalle reilun kolmen minuutin pelin jälkeen. Miro Heiskanen otti illan toisen jäähynsä. Kärpät ei kuitenkaan saanut maalia aikaan.

Ensimmäistä jatkoerää on pelattu kohta puolet. Jännitys Raksilassa on käsin kosketeltava. Kärpät on ollut hieman aktiivisempi osapuoli.

Kärpät sai hyvän paineen jatkoerän puolivälissä. Se päättyi Jari Sailion loistavaan maalipaikkaan, mutta Lankinen veti pidemmän korren.

Tunteet kuumenevat Raksilassa. Kärpät pääsee jälleen ylivoimalle ja HIFK pelaajat hyökkäävät Kärppien pelaajien kimppuun välittömästi. Hakanpää lopettaa oman parinsa kahakan vauhdilla ja kampeaa Tyrväisen niskalenkillä jäähän. HIFK:n jäähy tuli Heiskaselle.

Tilanteessa rikottu Otto Karvinen lähti koppiin paikattavaksi.

Kärpät ei tehnyt ylivoimalla maalia. Karvinen palasi nopeasti peliin.

Molemmat saivat pikkukakkosen väkivaltaisuudesta. Kärppien jäähyä istuu Mäenalanen.

Lopulta Mikael Ruohomaa ratkaisi voiton Kärpille.