Kärpät varmisti välieräpaikan ensimmäisenä – Ässät kaatui Raksilassa selvin lukemin

Kärpät kaatoi Porin Ässät neljännen kerran puolivälierissä ja eteni ensimmäisenä joukkueena Liigan välieriin otteluvoitoin 4-1. Kärppien tehomiehet olivat kolme pistettä kirjauttaneet Julius Junttila ja Shaun Heshka.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Kärpät sai otteluun salama-alun. Kotijoukkue siirtyi johtoon jo reilun parin minuutin pelin jälkeen. Kärpät on ottanut muutenkin ottelun hyvin haltuun ensimmäisten minuuttien aikana.

Ensimmäinen neljännes avauserästä on pelattu ja Kärpät on hallinnut miten tahtoo. Ässät ei saa tukittua enää keskialuetta kuten aiemmissa peleissä. Kärppien peli on näyttänyt ensimmäisten minuuttien aikana samalta kuin runkosarjassa parhaimmillaan.

Avauserä on puolessa. Kärppien meno on hieman rauhoittunut ja Ässätkin on saanut pari laatupaikkaa. Niiden jälkeen Kärpät on yleensä päässyt kuitenkin vaarallisiin vastahyökkäyksiin. Jasse Ikonen kilautti yhden vastahyökkäyksen jälkeen kiekon tolppaan.

Kärpät pääsi hieman erän puolivälin jälkeen ylivoimalle. Koko sarjan sukreasti toiminut pakkopeli toimi huomattavasti paremmin. Lähes puolentoista minuutin pyörityksen jälkeen Shaun Heshka tinttasi kiekon maaliin.

Kärpät pääsi pelaamaan jälleen ylivoimalla, kun Antoine Laganiere otti illan toiset jäähynsä. 2+2 minuutin rangaistus tuli korkeasta mailasta, joka osui Mikael Ruohomaan kasvoihin. Ylivoima toimi taas ja Julius Junttila pääsi iskemään Kärppien kolmannen maalin.

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Ässät pääsi pelaamaan erän lopulla vielä minuutin ylivoimalla, mutta ei saanut maalia aikaan. Porilaisilla on melkoinen vuori kiivettänävä, jos aikovat siirtää sarjan vielä huomiseksi Poriin.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Ässät ei saanut tulosta aikaa minuutin ylivoimalla, joka jäi avauserästä jäljelle. Paikkojaan ei juuri syntynyt.

Ensimmäinen neljännes toisesta erästä on pelattu ja pelissä on vauhtia tällä hetkellä todella paljon. Ylivoimansa jälkeen Ässillä oli pari paikkaa, mutta porilaisten vaarallisen paikan jälkeen Kärpät pääsi kolmella yhtä vastaan, mutta ei saanut maalia aikaan. Hetkeä myöhemmin Charles Bertrand kilautti tolppaa.

Kärpät sai kokeilla erässä myös ylivoimaa, mutta tällä kertaa tulosta ei tullut. Viime minuutit ottelussa on tempo hieman laskenut ja suvantovaihe menossa. Kärppien johto on edelleen tukeva.

Toista erää on jäljellä vajaat kymmenen minuuttia. Lisäosumia ei ole nähty, vaikka paikkoja on muutama ollut puolin ja toisin. Kärpät pääsi pelaamaan taas ylivoimaa, kun Ässät otti illan viidennen pikkukakkosen. Kotijoukkueen pakkopeli teki jälleen tuhojaan ja Kärpät iski ottelun neljännen maalin. Maalintekijänä Lasse Kukkonen, joka ohjasi Heshkan kudin ässämaaliin.

Erän viimeisellä minuutilla Saku Mäenalanen ja Julius Junttila pääsivät ylivoimahyökkäykseen ja Mäenalanen pääsi siirtämään lopulta kiekon tyhjään maaliin. Kärpät siirtyi 5-0-johtoon. Näissä lukemissa poistuttiin myös erätauolle.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä. Raksilassa on paikalla 4793 katsojaa.

Kärpät oli tehdä maalin heti ensimmäisellä minuutilla, mutta lopulta tilanne kuivui kasaan. Kärpät pääsi kuitenkin ylivoimalle heti perään. Jäähypenkille istahti Matti Lamberg. Tällä kertaa pakkopeli ei tuottanut tulosta.

Ässät pääsi pelaamaan ylivoimaa puolestaan hetkeä myöhemmin, kun Otto Karvinen komennettiin pikkukakkoselle. Porilaiset iskivät pudotuspelien ensimmäisen ylivoimamaalinsa viime hetkillä. Maalintekijänä Jarno Kärki.

Ässät sai maalinsa jälkeen hieman pelistä paremmin kiinni. Kärppämaalilla on nähty muutama paha paikka, joista kotijoukkue on selvinnyt osin tuurillakin.

Erä on ylittänyt puolivälin. Pelissä on taas vauhtia todella paljon ja hyökkäykset soljuvat päästä päähän. Kärppien parhaat paikat ovat tulee Juha Koivistolle. Vehviläinen kärppämaalilla on pelastanut monta pahaa paikkaa.

Raksilassa nähtiin kesken päätöserän kosinta videotaululla. Vastaus oli ilmeisesti myöntävä.

Ässät pääsi hakemaan lisäosumaa vielä ylivoimalla, kun Mikael Ruohomaa istahti jäähypenkille. Vieraiden maalitilanne tarkistettiin kertaalleen videolta, mutta sen lähemmäs maalia Ässät ei päässyt.

Ottelun viimeiset minuutit olivat pelkkää pelailua. Ässät ei hakenut kavennusta enää edes ilman maalivahtia. Kärpät pääsi viimeisiksi minuuteiksi vielä ylivoimalle. Lisäosumia ei kuitenkaan nähty.