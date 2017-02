Kärpät-Tappara 3.erä: Kärpät kahden maalin johtoon Kalaputaan illan toisella osumalla

Kärpät ja Tappara kohtaavat neljännen kerran tällä kaudella. Tappara on voittanut selkeästi kaikki aiemmat pelit, joten oululaisilla on revanssin paikka.

Tapparalta puuttuu liuta tärkeitä pelaajia. Muun muassa pistepörssin ykkönen Henrik Haapala ja pörssin kakkonen Veli-Matti Savinainen ovat poissa kokoonpanosta. Tehoduo edustaa Suomea tämän viikon maaotteluissa.

Kärppien riveissä nähdään ensimmäistä kertaa liigajäillä 21 vuotias Samuli Tanhua. Puolustaja Tanhua on pelannut kauden Kajaanin Hokin riveissä. Kärppien maalilla aloittaa flunssasta toipunut Jussi Rynnäs.

1.erä

Ennen ottelun alkua Mika Pyörälä palkittiin SM-liigan tammikuun pelaajana. Itse peli käynnistyi Kärppien kannalta vauhdikkaasti. Kolmosketju värkkäsi jo Mikko Lehtosen johdolla hyvän maalipaikankin.

Peliä on takana seitsemän minuuttia. Peli on ollut lievää Kärppien hallintaa.

Erän puolivälissä Kärppien ykkösketju sai vahvan pyörityksen Tapparan päätyyn. Pyörälällä oli useampikin hyvä maalipaikka, mutta tällä kertaa Tappara kesti. Muutamaa minuuttia myöhemmin Tappara sai helpotusta, kun Jari Sailio otti puolustuspään jäähyn. Näin vieraat pääsivät ylivoimalle. Tappara ei kuitenkaan saanut merkittävää pakkopeliä aikaan.

Kun erä oli edennyt viimeiselle neljännekselle Kärpät pääsi riiston kautta ylivoimahyökkäykseen. John Albert ajoi maalille, mutta Ville Leskinen valitsi syöttönsä kohteeksi Antti Kalaputaan toisesta aallosta. Kalaputaan laukaus upposi komeasti Tapparan maaliin.

Kärpät pääsi ylivoimalle heti maalin jälkeen. Pakkopeli ehti pyöriä puoli minuuttia, kun Tappara otti toisen jäähyn maalin siirtämisestä. Kärpät sai erän loppuun puolentoista minuutin 5-3-ylivoiman. Kärppien ylivoima ei kuitenkaan tuottanut tulosta.

Ensimmäinen erä on pelattu. Pelillisesti se oli hienoista Kärppien hallintaa. Kotijoukkue ansaitsee pienen miinuksen puolentoista minuutin kahden miehen ylivoiman tuhlaamisesta.

2.erä

Toista erää on pelattu viitisen minuuttia. Erän alku on ollut Tapparan. Kärppien peli vaikuttaa aavistuksen hermostuneelta ja virheitä on tullut jo useita.

Erä lähestyy puoltaväliä. Mitä pidemmälle peli etenee, sitä paremmin Tappara saa pelistä kiinni. Tappara on joukkueista juuri nyt aktiivisempi. Kavennusmaali ei olisi yllätys.

Toista erää on jäljellä seitsemän minuuttia. Tappara on nostanut liikettä selvästi toiseen erään. Aivan viime minuuttien aikana myös Kärpät on saanut peliä Tapparan päätyyn.

Raksilassa on kauden ennätysyleisö: 6008 katsojaa.

Toinen erä on taputeltu, eikä se tarjonnut yleisölle juuri mitään. Tappara oli erässä niskan päällä, mutta kärkimiesten puuttuminen näkyy karusti vieraiden pelissä. Ei tunnu riittävän tänään.

3.erä

Päätöserää on pelattu viitisen minuuttia. Tappara hakee tasoitusta, mutta kovin terävä syömähammas vierasjoukkueella ei tunnu tänään olevan. Kärpät tyytyy tällä hetkellä varmistelemaan. Se saattaa vielä kostautua.

Hieman ennen erän puoliväliä Kärpät iski illan toisen maalin. Maalintekijänä Kalapudas. Ennen Kalaputaan maalia John Albert tuhlasi hyvän maalipaikan. Maali saattoi katkaista Tapparan selkärangan lopullisesti.

Erää on jäljellä vajaat kymmenen minuuttia. Tappara pääsi ylivoimalle, kun Ilkka Mikkola otti pikkukakkosen estämisestä. Vieraiden ylivoima ei alkanut hyvin ja reilun minuutin jälkeen Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola otti aikalisän Tapparan lyömän pitkän kiekon jälkeen. Tapola halusi antaa avainmiehilleen pienen lepotauon.

Tapola teki myös toisen peliliikkeen ylivoiman aikana. Hän veti maalivahdin pois, kun peliaikaa oli jäljellä vielä yli kahdeksan minuuttia.

Jesse Saarinen on joutunut jättämään pelin kesken. Saarinen loukkaantui ilmeisesti tilanteessa, jossa törmäsi keskialueella Tapparan Aleksi Salosen kanssa.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Kärpät johtaa ottelua 2-0.