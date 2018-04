Kärpät-Tappara 3. erä: Kärpät niukimmassa mahdollisessa johdossa päätöserään

Taistelu liigamestaruudesta alkaa Raksilassa Kärppien ja Tapparan ensimmäisellä finaalikohtaamisella. Joukkueet kohtaavat finaaleissa nyt kuudetta kertaa historian aikana. Voitot ovat tähän mennessä Kärpille 3-2.

Tappara lähtee otteluun reilun viikon pelitauon jälkeen. Tamperelaiset selvittivät välieräsarjansa Turun Palloseuraa vastaan suoraan otteluvoitoin 4-0.

Kärpät pelasi Helsingin IFK:n kanssa täyden seitsemän pelin välieräsarjan, joka päättyi vasta lauantaina. Oululaisten lepoaika ennen finaaleja jäi vain kahteen päivään. Ennakkoarvioissa Tapparaa on veikkailtu yleisesti ennakkosuosikiksi Kärppien runkosarjavoitosta huolimatta.

Kärpät lähtee illan peliin lähes samalla kokoonpanolla, jolla se selvitti viimeisen välieräottelun HIFK:ta vastaan. Ainoastaan Rasmus Kupari on pullahtanut pois kokoonpanosta. Kuparin korvaa kokeneempi Jasse Ikonen. Maalilla aloittaa tuttuun tapaan Veini Vehviläinen.

Tappara pelaa täysin samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi viimeisimmät pelit välieräsarjassakin. Tamperelaisten maalia vartioi jo viime vuonna kirvesrinnoille mestaruuden torjunut Dominik Hrachovina.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ennen peliä kuultiin perinteiseen tapaan Maamme-laulu Tuomo Malmin tulkitsemana.

Pelin ensimmäinen minuutti oli todella rikkonainen. Pelikatkoja oli useita. Nyt on päästy jo hieman rytmiin, mutta ote on molemmilla vielä varsin tunnusteleva.

Tappara sai hyvän paikan, kun riiston jälkeen kiekko pelattiin maalin eteen Joona Luodolle, mutta Veini Vehviläinen torjui laukauksen.

Reilun kolmen minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle. Tapparan jäähyn otti Mikko Lehtonen huitomisesta. Kärppien pakkopeli pyöri lähes koko ajan ja Lasse Kukkonen sai paraatipaikankin, mutta avausmaalia ei nähty.

Hetkeä myöhemmin Juha Koivistolla oli loistava maalipaikka, mutta Koivisto ei onnistunut.

Avauserä on puolessa. Kärpät on ollut hieman aloitteellisempi, Tappara on keskittynyt enemmän puolustamaan, mutta kaikesta näkee, että tamperelaisilla on takana pitkä pelitauko.

Raksilassa on 5021 katsojaa seuraamassa illan ottelua.

Kärpillä on ollut avauserässä paikat yhteen jos toiseenkin maaliin. Tappara on onnistnut saamaan painetta kärppäpäätyyn muutaman kerran riistojen kautta. Hetki sitten pahassa pulassa oli kärppäpakki Taneli Ronkainen.

Tappara sai avauserän jälkimmäisellä puolikkaalla pelattua Kärppien hyökkäykset paremmin pois. Muutamia harpuunahyökkäyksiä kuitenkin nähtiin. Muun muassa Mikael Ruohomaa on pelannut yhden vahvimmista eristään pudotuspeleissä.

Tappara on saanut muutamia vaarallisia laukauksia Vehviläisen maalille, joissa kärppävahti ei ole ollut aivan kartalla.

Jani Hakanpää vei komean taklauksen perille Tapparan kultakypärään Kristian Kuuselaan. Kuusela lähti tilanteesta kuin leppäkeihäs.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen 7, Hrachovina 5.



(Seurantajuttu jatkuu videon jälkeen.)

Oululaiset rikkoi kuparisen toisen erän alussa, kun Julius Junttila sivalsi finaalisarjan avausosuman. Saku Mäenalanen ja Jani Hakanpää kuittasivat maaliin syöttöpisteet.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Kärpät sai hyvän alun toiseen erään ja hyviä hyökkäyksiä aikaan. Nicklas Lasu pääsi muun muassa puolittain läpiajoon, mutta ei onnistunut maalinteossa.

Reilun neljän minuutin jälkeen Jani Hakanpää pelasi kiekon vahvasti ylös ja lopulta Saku Mäenalasen kautta kiekko kiersi Julius Junttilalle, joka täräytti pelivälineen maaliin.

Tapparan hyökkäyspeli on ollut tähän saakka melko ponnetonta. Kärpillä on hyvä ote pelistä tällä hetkellä.

Nelosketjun sentteri Miska Humaloja kirjaimellisesti juoksi pukukoppiin kesken erän. Olisiko vessahätä yllättänyt kesken pelin?

Tappara pääsi hieman ennen erän puoltaväliä ylivoimalle, kun Charles Bertrand otti jäähyn huitomisesta. Kärpät kesti alivoiman kuitenkin hyvin, eikä Tappara saanut juuri edes paikkoja.

Toista erää on jäljellä viitisen minuuttia. Tappara on pitänyt kiekko viime minuuttien aikana, mutta tamperelaisten hyökkäykset lähtevät todella verkkaisesti. Vieraat eivät saa myöskään pitkiä hyökkäyksiä aikaan juuri lainkaan. Tapparan hyökkäyspelaaminen on ollut iso pettymys toistaiseksi.

Kärpät pääsi erän viimeisiksi minuuteiksi ylivoimalle, kun Valtteri Kemiläinen otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Ylivoimaosumaa ei nähty. Kärppien pakkopeli oli heikkoa.

Kaksi erää on Raksilassa pelattu. Tappara lähtee päätöserään maalin takaa-ajoasemassa. Toisen erän torjunnat Vehviläinen 5, Hrachovina 11.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut.

Kärpät pääsi kolmannen erän alussa ylivoimalle, kun Otso Rantakarin kypärä osui Humalojaa naamaan. Rantakari sai 2+10 minuutin rangaistuksen. Kärppien ylivoima oli onnetonta, parhaat paikat oli Tapparalla. Ensin Shaun Heshkan jätettiin yksin hakemaan irtokiekkoa omasta päästä. Kun se tilanne oli purettu, Ville Leskinen menetti kiekon puolustussinisellä ja Tappara sai todella vaarallisen maalipaikan. Vehviläinen kuitenkin torjui kilpikädellä.

Kolmatta erää on pelattu vajaat seitsemän minuuttia. Kärppien ylivoiman jälkeen peli on ollut melko sekavaa. Huippuvaarallisia paikkoja ei ole ollut kummallakaan.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-0.