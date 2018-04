Kärpät sai maalitilin auki vasta viimeisellä minuutilla – HIFK ryösti kotiedun tylysti

Kärpillä kauden heikoin peli! Alemmaksi ei enää voi mennä!

Oliko päätuomari Aleksi Rantalan tulo Raksilaan Kärpille noin iso shokki, koska aina kun hän on Oulussa hävitään kaikki pelit järestään.

Maalille on mentävä vaikka päähän tulee iskuja,veri valuu, mutta tiesivätkö Kärpät, että Aleksi Rantala antaa hakata vapaasti maalilla ja poikittaista mailee selkään ja käy sitten (hakkaajalle) HIFK pelaajalle sanomassa, että ei noin saa tehdä.

Kankaanperää ja Åstenia kannattaa taklata joka paikassa, niiden hermot ei selvästi kestä, siinä iskun paikka ja on siellä muitakin.

HIFK teki täydellisiä lahja maleja tyhjään Kärppä maaliin, kyllä Niemelää olisi tarvittu.