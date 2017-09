Kärpät pienillä ketjumuutoksilla Sportin kimppuun – Vehviläinen jatkaa maalilla

Eilen Ilveksen jatkoajalla kaatanut Vaasan Sport saapuu Kärppien vieraaksi Raksilaan. Kärpät juhlistaa illan ottelussa entistä toimitusjohtajaa Juha Junnoa yhdessä seuran kannattajien kanssa. Tapahtuman ympärille on järjestetty kaikenlaista Junno-spesiaalia. Jopa myyntipisteiden erikoistarjouksista on ollut puhetta.

Kärpät kaatoi viimeksi torstaina Pelicansin kotihallissaan. Ottelu ei ollut oululaisille missään nimessä helppo, vaikka Kärpät voitti pelin lopulta suurinumeroisesti. Kärppien parempi viimeistelytehokkuus ja ensimmäisen liigapelin kärppäpaidassa pelannut maalivahti Veini Vehviläinen takasivat voiton kotijoukkueelle.

Kärppien tehokkain pelaaja liigakauden ensimmäisissä otteluissa on ollut ykkösketjun laitahyökkääjä Charles Bertrand. Ranskalainen on tehtaillut neljässä pelissä tehot 3+1. Bertrand on tuttu pelaaja myös illan vastustajalle Sportille, sillä hän on pelannut uransa toistaiseksi parhaat vuodet kotkapaidassa.

Kärppien kahden kärkiketjun kaikki hyökkääjät ovat merkkauttaneet jo useamman pisteen jo neljässä ensimmäisessä ottelussa. Ainoastaan ruotsalaisvahvistus Nicklas Lasu on pelannut ensimmäiset pelit kiikaritehoilla.

Oululaisten maalilla jatkaa Vehviläinen. Hyökkäysvitjoihin päävalmentaja Mikko Manner on tehnyt pientä hienosäätöä. Lasu palaa omalle paikalleen kakkosketjuun, ja Miska Humaloja siirtyy Aku Kestilän ja torstaina liigadebyyttinsä tehneen Rasmus Kuparin keskelle. Nelosketjussa Jasse Ikonen ottaa nyt sentterin roolin.

Painaako eilinen peli vaasalaisten jaloissa?

Sportin sankari oli eilisessä Ilves-ottelussa amerikanapu Michael Parks, joka varmisti voiton vaasalaisille jatkoajalla. Parks ja ykkössentteri Ville Viitaluoma raatoivat ottelussa isot minuutit, joten Raksilassa jalka voi painaa etenkin Viitaluomalla.

Sportin amerikkalaiset Parks and Sam Povorozniuouk ovat olleet alkukierroksilla hyvässä iskussa. Kaksikko keikkuu joukkueen sisäisen pistepörssin kärkipaikoilla. Sieltä löytyy myös viime peleistä sivussa ollut kärppätaustainen Joonas Komulainen.

Komulaisen lisäksi Sportin riveistä löytyy muitakin oululaisille tuttuja pelaajia. Hyökkääjä Tomi Körkkö on pelannut jo useamman vuoden Vaasassa, mutta sentteri Antti Kalapudas kuului vielä viime kaudella Kärppien vahvuuteen.

Kummankaan joukkueen ylivoimapeli ei ole varsinaisesti säkenöinyt ensimmäisillä liigakierroksilla. Vaasalaiset tekivät kauden ensimmäisen ylivoimamaalinsa vasta eilen. Alivoimalla Kärpät on Liigan kärkeä, Sport puolestaan heikoin. Erikoistilannepelaaminen saattaa nousta illan ottelussa ratkaisevaan asemaan.

Vaasalaiset ovat päästäneet Liigassa eniten maaleja, joten Raksilassa saatetaan nähdä yllättävänkin runsas maalinen ottelu.

Kärppien kokoonpano Sport-ottelussa:

Julius Junttila - Mikael Ruohomaa - Charles Bertrand

Miika Koivisto - Shaun Heshka

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu- Ville Leskinen

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä

Aku Kestilä- Miska Humaloja - Rasmus Kupari

Teemu Kivihalme - Jani Hakanpää

Otto Karvinen – Jasse Ikonen - Jyri Junnila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs.