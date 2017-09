Kärpät-Pelicans 2.erä: Bertrand vei Kärpät johtoon, Niemelälle jo toinen syöttöpiste

Kärpät saa Liigan toisessa kotiottelussaan vieraita Lahdesta. Kauden kahdella voitolla ja yhdellä tappiolla aloittanut Pelicans haastaa Kärpät omalla agressiivisella pelityylillään.

Kärpät lähtee otteluun hieman uudistuneella kokoonpanolla. Ykkössentteri Mikael Ruohomaa palaa oululaisten kokoonpanoon yhden ottelun tauon jälkeen. Mielenkiintoa iltaan tuo myös vasta 17-vuotiaan huippulupauksen Rasmus Kuparin liigadebyytti. Kupari pelaa yhdessä kokeneiden Nicklas Lasun ja Jyri Junnilan kanssa.

Kärppämaalille luistelee tällä kertaa Veini Vehviläinen.

Myös Pelicans on sotkenut hieman ketjujaan. Ykkösketjun sentteriksi nousee Hannes Björninen, joka korvaa Joel Mustosen. Pelicansin maalilla pelaa lahtelaisten ykkösmaalivahti Janne Juvonen.

2.erä

Toista erää on jäljellä viisi minuuttia. Erän puolivälin jälkeen pelissä on menty vauhdilla päästä päähän. Dramaattisia tilanteita on nähty molemmissa päissä, mutta lisäosumia ei ole syntynyt.

Erikoistilanteet ovat sävyttäneet viime minuutteja. Ensin Pelicans pääsi pyörittämään kahden minuutin ajan tehotonta pakkopeliä Humalojan istuessa jäähyllä. Heti jäähyltä päästyään Humaloja hankki Kärpille ylivoiman. Pakkopeli loppui kuitenkin lyhyeen Kukkosen otettua illan toisen rangaistuksensa.

Erän lähestyessä puoliväliä Kärpät siirtyi johtoon. Miika Koivisto nakkasi kiekon viivasta maalinkulmalle, josta Charles Bertrand ohjasi sen ovelasti ohi hölmistyneen Pelicans-vahdin Janne Juvosen. Hetkeä myöhemmin kotijoukkueella oli loistava paikka kasvattaa johtoa, mutta Lasu ei onnistunut läpiajon päätteeksi.

Ottelun toista erää on pelattu neljännes. Ensimmäiset minuutit ovat olleet varsin tasaista vääntöä. Vauhtikin on laskenut pykälällä avauserästä. Erän toistaiseksi paras maalipaikka oli Kärppien Ruohomaalla.

1.erä

Illan yleisömäärä on Kärpille varmasti iso pettymys. Raksilassa on virallisen ilmoituksen mukaan vain 4102 katsojaa. Silmämääräisesti vielä tätäkin vähemmän.

Pelicans pääsi vielä erän lopulla ylivoimalle Kukkosen otettua pikkukakkosen huitomisesta. Vieraat pyörittivät ylivoimakuvioaan hieman laiskasti. Vehviläinen poimi muutamat laukaukset helposti.

Hieman ennen erän loppua Kärpät sai kiekon hyökkäyspäähän. Pienen flipperin jälkeen Ville Leskinen pääsi iskemään tasoituksen maalin kulmalta. Syöttöpisteet kirjattiin Saku Mäenalaselle ja Mikko Niemelälle.

Pelicans siirtyi nopeasti Kärppien ylivoiman jälkeen johtoon. Maalintekijänä oli Aleksi Mustonen.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen ylivoimalle, kun Kupari kaadettiin. Ruohomaa järjesteli Lasse Kukkoselle laatupaikan maalin eteen, mutta kapteeni ei onnistunut.

Avauserästä on pelattu puolet. Kärpät on päässyt hyvin peliin mukaan ja luonut viime minuuttien vaarallisimmat maalipaikat. Jani Hakanpäällä ja Jyri Junnilalla oli molemmilla loistopaikat viedät Kärpät johtoon, mutta tilanne Raksilassa on edelleen maaliton. Myöskään jäähyjä ei ole nähty.

Ensimmäinen viisiminuuttinen on takana. Ottelu on saanut vauhdikkaan alun. Pelicans on saanut toistaiseksi vaarallisimmat tilanteet. Lahtelaiset iskevät muutenkin hanakasti ja hyvissä ajoin kärppäpelaajiin kiinni.

