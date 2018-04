Kärpät on Suomen mestari – Tappara kaatui Hakametsässä Aleksi Mäkelän maalilla

Kärpät voitti Suomen mestaruuden kaatamalla Tapparan finaalisarjassa voitoin 4-2. Ratkaisumaalin kuudennessa finaalissa teki Aleksi Mäkelä, jonka kauden piti olla jo ohi. Kärpät voitti 0-1. Mestaruus on oululaisten kahdeksas.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Rock-henkisen maamme-laulun Tampereella esitti Popedan kitaristi Costello Hautamäki. Aloituskiekon pudotti entinen Tappara-pelaaja Pekka Saravo ja tunnelma hallissa oli katossa.

Tappara on saanut pelin ensimmäisellä minuutilla jo pari hyvää vetopaikkaa. Kärppien alku on ollut hieman hapuileva.

Avauserästä on pelattu kohta ensimmäinen neljännes. Peli on ollut kotijoukkue Tapparan halliussa. Tamperelaiset tuntuvat olevan potkun edellä ja saavat myös painetta Kärppien puolustuspäähän. Kärpät on saanut pari kertaa kiekon hyökkäyspäähän, mutta varsinaista painetta Tapparan puolustusalueelle Kärpät ei ole saanut luotua.

Hakametsässä on paikalla jälleen paljon kärppäfaneja, jotka kannustavat omiaan jatkuvasti. Laulu raikaa ja fiilis vaikuttaa olevan kärppäfanien katsomonosassa korkealla.

Kärppien ensimmäinen maalipaikka tuli seitsemän minuutin pelin jälkeen kakkosketjun toimesta. Hrachovina sai torjuttua Julius Junttila vedon kuitenkin patjallaan.

Kärpät sai jälleen paikan Tapparan pyörityksen jälkeen, kun ykkösketju antoi painetta kotijoukkueelle korkealta usean miehen voimin. Tapparan harhasyöttö tuli Mikael Ruohomaan lapaan, mutta ratkaisu oli hieman heppoinen.

Tappara sai loistavan paikan, kun päätykiekkoon mennyt Aleksi Mäkelä oli katollaan ja vastustaja pääsi suoraan maalille ja yrittämään ratkaisua etukulmasta. Ei mennyt tällä kertaa.

Kärpät sai erän loppupuolella otetta pelistä ja hyvää painetta Tapparan päätyyn. Kärpät otti kuitenkin jäähy väärästä vaihdosta, joten se hyvä jakso katkesi siihen.

Kärpät kesti alivoiman ja sai myös hyvän maalipaikan, kun Saku Mäenalanen pääsi läpiajoon. Ennen läpiajoa Henrik Haapala kiukutteli huonoa ylivoimapelaamista ja heti sen jälkeen kiekko meni aloituksen jälkeen Haapalan kohdalta läpi keskialueelle. Mäenalanen karkasi perään, muttei onnistunut maalinteossa.

Kärpät sai erän viimeisillä sekunneilla vielä muutaman hyvän vetopaikan, mutta maalia ei nähty.

Kärppien käyrä oli nouseva. Oululaiset pääsivät paremmin peliin mukaan loppuakohden, vaikka jäähy rikkoikin hyvää vaihdetta. Maalivahtien torjunnat avauserässä Hrachovina 6, Vehviläinen 10.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Tapparalla oli hyvä maalipaikka erän alussa, mutta Sebastian Repo ei osunut poikittaissyöttöön maalin kulmalta.

Toista erää on pelattu kohta viisi minuuttia. Peli on ollut melko tasaista, tosin paremmat paikat on ollut Tapparalla. Kärppien hyökkäyspelaaminen on melko verkkaista. Joukkue lähtee hyökkäyksiin suhteellisen verkkaisesti.

Kristian Vesalainen puikkelehti näyttävästi läpi kotijoukkueen puolustuksen aina Hrachovinan maalille saakka, mutta sitten tila loppui kesken. Se on kuitenkin Kärppien erän toistaiseksi paras paikka.

Pelinkuva on tällä hetkellä puolin ja toisin melko varmanpäälle pelaava.

Kärpät pääsiylivoimalle erän lähestyessä puoltaväliä. Pakkopeli ei ollut kuitenkaan nyt iskussa. Ylivoimapelaamisessa oli pieni hätäilyn maku. Tappara pelasi myös aktiivista alivoimaa.

Sitten olikin Tapparan vuoro pelata ylivoimaa, sillä Kärpät otti jo illan toisen pikkukakkosen väärästä vaihdosta. Puntit kuitenkin tasoittuivat vajaassa minuutissa, kun Ruohomaa pääsi nousemaan laidasta ja Tapparalle vihellettiin jäähy kärppäsentterin lennettyä jäähän.

Tappara sai tasavajaalla Elorinteen toimesta hyvän vedon kohti Vehviläistä, mutta kärppävahti onnistui torjumaan.

Kärppien minuutin ylivoiman aikana peli pyöri hyvin, mutta maalia ei tullut. Tappara puolusti oman maalin edustan todella vahvasti, eikä kärppäpelaajilla ollut sinne asiaa.

Erän lopulla Vehviläinen kaatui torjunnan jälkeen maahan. Tilanne jäi piippuhyllylle hieman epäselväksi. Tuomaristo piti pienen kokouksen, mutta jäähyjä ei tilanteesta tuomittu.

Erän viimeisellä minuutilla molemmilla joukkueilla oli huippupaikat. Ensin Miika Koivistolla oli kaikki tila ja aika Tapparan pisteiden välissä, mutta Hrachovina torjui. Siitä Tappara lähti nopeaan vastahyökkäykseen ja kiekko oli mennä Kärppien maaliin.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä Hrachovina 9, Vehviläinen 7.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut.

Molemmat joukkueet iskivät ensimmäisillä sekunneilla lämärit kohti maalivahteja ikään kuin osoittaakseen, että he ovat valmiina taistelemaan.

Kärppien kolmosketju sai vahvan vaihdon kotijoukkueen päätyyn. Aivan huippumaalipaikkoja ei nähty, mutta Kärpät pääsi vaihtamaan kiekollisena ja paine jatkui. Lopulta Tappara joutui purkamaan pitkällä kiekolla.

Ensimmäinen neljännes kolmannesta erästä on pelattu. Molemmilla maaleilla on ollut pientä säpinää, mutta osumat antavat odottaa. Tappara saa paljon laukauksia pakkien kautta, mutta ne joko blokataan tai Vehviläinen torjuu ne. Oman maalin edustan oululaiset pelaavat hyvin, eikä irtokiekkoihin ole asiaa.

Erä lähestyy puoltaväliä. Mitä pidemmälle peli etenee, sitä suuremmaksi avausmaalin merkitys kasvaa. Etenkin Tapparalla voi jännitys kohta nousta, sillä yksikin takaisku voi olla kohtalokas. Pientä haparointia omalla alueella on ollut näkyvissä.

Molemmat maalivahdit pelaamat todellista unelmapeliä. Etenkin Vehviläisen suoritus on kova, sillä hänet vaihdettiin pois maalilta jo avauserässä edellisessä ottelussa.

Peliaikaa on jäljellä seitsemän minuuttia. Peli aaltoilee nyt päästä päähän, mutta maalipaikkoja ei silti hirveästi ole. Hiljalleen Hakametsässä alkaa haisemaan jatkoerä.

Aleksi Mäkelä vei Kärpät johtoon. Kärpät on 4 minuutin 28 sekunnin päässä Suomen mestaruudesta!

Pelaikaa jäljellä reilut kaksi minuuttia. Kärpät oli jo lähellä toista maalia.

Peli pyörii Kärppien päädyssä luonnollisesti. Peliaikaa jäljellä hieman yli minuutti. Tappara lyö kaiken likoon. Maali on tyhjä.

Kärpät on Suomen mestari!

Mestaruuden ratkettua pelaajat ryntäsivät Vehviläisen ympärille. Pelitamineet lensivät välittömästi ympäri kenttää. Vaihtoaitiossa Kärppien valmennusryhmästä tuli hetkessä yksi möykky.

Mestaruuslippikset on kaivettu laatikoista ja niitä jaetaan pelaajille.

Kärppiä on pyydetty jo pari kertaa siniviivalle. Pelaajat eivät malta ryhmittyä sinne vielä. Halauksia riittää jaettavaksi.

Hakametsän jäähalli ei ole kovin paljon tyhjentynyt. Tapparafanit kannustavat vielä omiaan.

Seuraavaksi jaetaan mitalit ja Kanada-malja.

Lisätunnelmia myöhemmin tänään Kalevasta.