Kärpät hävisi jo neljännen perättäisen pelin, kun Tappara haki 2–3-voiton Raksilasta. Oululaisten maalit viimeisteli Charles Bertrand.

Kaleva seurasi ottelua Raksilassa.

1.erä

Kärkikamppailu on käynnissä. Heti ensimmäisellä minuutilla Julius Junttilalla oli loistava paikka viedä kotijoukkue johtoon, mutta Junttila ei onnistunut tällä kertaa.

Ensimmäinen neljännes avauserästä on pelattu ja Raksilassa on edetty melko tasatahtiin. Kärpillä on ollut parhaat maalipaikat. Junttilan lisäksi Radek Koblizek pääsi yrittämään maalin kulmalta, mutta ei onnistunut.

Kärpät siirtyi johtoon ennen erän puolta väliä, kun ykkösketju värkkäsi maalin. Julius Junttila löysi loistavalla syötöllä Charles Bertrandin maalin edestä, eikä ranskalainen jättänyt paikkaa käyttämättä.

Kärpät onnistui siirtymään avauserässä johtoon Tapparaa vastaan, kun Miika Koivisto petasi paikan ja Charles Bertrand tälläsi kiekon ohi Dominik Hrachovinan.

Erä on edennyt jo reilusti yli puolen. Kärpät pelasi hetki sitten ylivoimalalla, mutta hyvästä yrityksestä huolimatta maalia ei syntynyt.

Myös Tappara pääsi maalin makuun Kärppien hallinnasta huolimatta. Nelosketjun hyökkääjä Joona Luoto toi vieraat rinnalle.

Erätauolle poistuttiin tasalukemissa. Lukemat taululla eivät vastaa täysin pelitapahtumia, sillä ottelu oli Kärppien hallussa. Osaltaan tästä kertoo myös maalivahtien torjunnat: Kärppien Veini Vehviläinen kuusi, Tapparan Dominik Hrachovina 18.

2.erä

Ottelun toista erää on pelattu muutama minuutti. Peli on ollut paljon Kärppien puolustuspäässä ensimmäisten minuuttien aikana.

Hetkeä myöhemmin Otso Rantakari pääsi yllättämään Vehviläisen ja Tappara siirtyi johtoon. Laukaus upposi kärppävahdin taaksen helpohkosti. Kärppien vaihtoaitio reagoi välittömästi ja vaihtoi maalille Jussi Rynnäksen.

Tappara siirtyi Kärppiä vastaan johtoon toisen erän alussa, kun Otso Rantakarin sooloilu yllätti oululaiset.

Hallinta ottelussa on siirtynyt Tapparalle toisessa erässä. Vieraat pääsivät hakemaan lisäosumaa ylivoimalla, kun Miika Koivisto otti pikkukakkosen koukkaamisesta.

Toinen erä on ylittänyt puolivälin. Erä on jatkunut Tapparan tahtiin ja Rynnäksen vartioimalla maalilla on ollut monta vaarallista tilannetta. Ensimmäisessä erässä 18 kertaa torjunut Hrachovina on torjunut toisessa erässä vasta kerran.

Kärpät joutui erän viimeisellä neljännekselle kahden miehen alivoimalle, kun Saku Mäenalanen ja Mikael Ruohomaa istuivat jäähypenkillä. Tappara ei jättänyt paikkaansa käyttäämättä. Maalintekijänä toimi Mikko Lehtonen.

Toinen erä on pelattu. Kärpille jäi paljon parannettavaa päätöserään, jos oululaiset aikovat katkaista tappioputkensa.

3.erä

Päätöserä on alkanut. Pystyykö Kärpät tekemään jälleen nousun viimeisessä erässä kuten tapaninpäivänä Kuopiossa?

Jani Hakanpää on jättänyt ottelun kesken. Puolustaja sai kiekon kipeästi jalkaansa toisessa erässä.

Päätöserää on pelattu reilut viisi minuuttia. Kärpillä on ollut paremmat paikat, mutta maaliin saakka kiekko ei ole mennyt. Pelillisesti erä on ollut melko tasainen.

Erä on ylittänyt puolivälin, eikä Kärpät ole saanut kovin kummoista takaa-ajoa aikaan vielä. Kohta on jo kiire.

Kärpät pääsi hakemaan kavennusta ylivoimalla, kun Mikko Lehtonen otti pikkukakkosen huitomisesta. Kavennusmaalia ei kuitenkaan syntynyt. Peliaikaa on jäljellä kolme minuuttia ja nyt on Tapparan vuoro pelata pakkopeliä. Kärppien tilanne on todella tukala.

Kärpät kesti alivoiman ja otti aikalisän, kun peliaikaa oli jäljellä hieman yli minuutti. Aika ei riittänyt oululaisille ja Tappara korjasi voiton, vaikka Bertrand onnistui kaventamaan vielä viime sekunneilla.

Raksila oli Tappara-ottelussa loppuunmyyty. Katsojia oli reilut 6600.

