Kärpät murskasi SaiPan - Tehomiehiä laajalla rintamalla

Kärpät kaatoi SaiPan selvin lukemin 6-1 Raksilassa. Oululaisten riveistä löytyi onnistujia laajalta rintamalta sillä peräti 14 pelaajaa kirjautti tehopisteitä.

3.erä

Lisämaaleja ottelussa ei nähty. Kärpät palasi voittojen tielle selvin lukemin.

Kolmas erä lähestyy puoltaväliä. Kärpät pelasi hetki sitten ylivoimalla, jossa myös uusittu kakkosylivoima pääsi yrittämään maalia. Mitään merkittävää Kärpät ei kuitenkaan saanut aikaan. Hetkeä myöhemmin Shaun Heshkan laukaus painui kuitenkin SaiPa-maaliin. Heshkan maali oli ottelulle lopullinen niitti, sillä SaiPa ei ole saanut minkäänlaista takaa-ajoa aikaan.

Päätöserä on alkanut Raksilassa.

2.erä

Raksilassa on kaksi erää takana. Toisen erän lopulla Saku Mäenalanen näytti mallia tahtomaalista. Mäenalanen polkaisi hyökkäysalueen irtokiekkoon takamatkalta, kaarsi maalille ja toimitti kiekon tyylikkäästi ohi Tuohimaan.

Kärpät kasvatti johtoa, kun ottelu oli ylittänyt puolivälin. Hyökkäyksen päätteeksi Jyri Junnila survoi pelivälineen verkon perukoille. Syöttöpisteet kirjauttivat Jasse Ikonen sekä Jesse Koskenkorva.

Toista erää oli pelattu viitisen minuuttia, kun SaiPalle oli tulossa jäähy. Se ei kuitenkaan ehtinyt alkaa, sillä Nicklas Lasu toimitti kiekon verkkoon Kärppien pelatessa kuudella pelaajalla. Maali oli Lasun ensimmäinen Liigassa.

Toinen erä on alkanut Raksilassa. Illan yleisömäärä on jälleen Kärpille suuri pettymys. Paikalla on vain 4225 katsojaa - 1475 vähemmän kuin seura on budjetoinut.

1. erä

Avauserä on Raksilassa taputeltu. Mitä pidemmälle erä eteni, sitä enemmän peli siirtyi vieraiden haltuun. Kokonaisuutena kumpikaan valmentaja ei taatusti pidä joukkueiden puolustusasenteesta ensimmäisen erän jälkeen. Torjunnat menivät avauserässä tasan.

Erää on jäljellä pari minuuttia. Julius Junttila hankki Kärpille rangaistuslaukauksen purjehdittuaan pakkien ohi maalille. Rysty-yritys ei kuitenkaan uponnut Tuohimaan taakse.

Avauserää on pelattu yli puolet, ja tapahtumat kentällä ovat tasoittuneet. SaiPallakin on ollut oma paikkansa, hetki sitten muun muassa läpiajo, jonka jälkiseurauksena Jani Hakanpää istuu nyt pikkukakkosella. Hakanpään jäähyä seuranneella ylivoimalla SaiPa nousi maalin päähän Roy Radken maalilla.

Edellisestä maalista ehti kulua vain pari minuuttia, kun Miska Humalojan laukaus upposi helpohkosti SaiPa:n maalia vartoineen Frans Tuohimaan selän taakse. Kärpät on saanut otteluun todellisen salama-alun.

Kiekko on jäässä, peli on käynnissä. Kärpät ei kauan aikaillut. Kakkosketjuun nostettu Kupari niittasi liigauran avausmaalin jo reilun minuutin pelin jälkeen. Syöttäjänä maaliin toimi Saku Mäenalanen.