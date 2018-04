Kärpät metsästää finaalipaikkaa tutulla tavalla – "Pystymme voittamaan HIFK:n vain omalla peli-identiteetillä"

Kärpät ja Helsingin IFK ovat kohdanneet tällä vuosituhannella Liigassa 89 kertaa pudotuspelit mukaan lukien. Kärpät on voittanut noista peleistä 41.

Oululaisten suurinumeroisin voitto kirjattiin 8-2, joka oli tulostaululla viimeksi kaudella 2015-2016.

Kärppien tylyin tappio on puolestaan 0-6 kaudelta 2009-2010. Useimmiten pöytäkirjoihin on merkitty kuitenkin niukka 3-2 voitto jommallekummalle. Se on ollut lopputulos peräti 19 kertaa.

Tällä kaudella Kärpät on voittanut keskinäisistä kohtaamisista neljä, HIFK kaksi. Edes niillä ei ole enää kovin suurta merkitystä aiemmista tilastoista puhumattakaan, kun Liigan kaksi jättiläistä iskevät yhteen Raksilassa illalla alkavissa välierissä.

– Tämä on gladiaattoreiden parasta aikaa, kun kaksi kovaa kohtaa, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner makusteli välieräsarjan alla.

HIFK näytti hauista puolivälierissä

Kärpät raivasi tiensä runkosarjavoittajana välieriin kaatamalla Ässät voitoin 4-1. Numeroista huolimatta puolivälieräsarja oli Kärpille vaikea ja oululaiset pääsivät omaan peliin kiinni vasta sarjan lopussa. Sen jälkeen Ässät tippuikin nopeasti kyydistä.

Liigan kuumimpiin joukkueisiin lukeutuvat HIFK raivasi puolivälierissä tieltään Euroopan parhaaksi seurajoukkueeksi talvella kruunatun Jyväskylän JYPin. Se kertoo hyvin alkukaudesta vahvasti alakanttiin pelanneen helsinkiläisryhmän kovasta nykyvireestä.

Sarjan käännekohdaksi muodostui viides ottelu Jyväskylässä. JYP johti peliä jo avauserän puolivälissä 5-0, mutta HIFK nousi lopulta rinnalle ja ensimmäisen jatkoerän lopulla helsinkiläiset nappasivat voiton viisi pistettä ottelussa tehneen Patrik Carlssonin maalilla.

HIFK:n parhaat pistemiehet puolivälieräsarjassa olivat yhdeksän pistettä kerännyt Carlsson sekä kuuden pisteen Joonas Rask ja Erik Thorell.

Kärppien tehomiehet olivat viisi pistettä tehtailleet ykköshyökkääjät Julius Junttila, Mikael Ruohomaa ja puolustaja Shaun Heshka. Tilastoja vertaillessa kannattaa huomioida, että kärppäpelaajat pelasivat puolivälierissä yhden pelin helsinkiläisiä vähemmän.

Ykkösketjut ja ykköspakit taistelupareina

Välieräsarjassa tulee väistämättä mielenkiintoisia vastakkainasetteluja. Isossa roolissa ovat molempien joukkueiden tehoketjut. HIFK:n Thorell – Carlsson – Rask on tehnyt pudotuspeleissä jo yhteensä 21 pistettä.

Kärppien Junttila – Ruohomaa – Charles Bertrand jää tästä toistaiseksi, mutta oululaisten syömähammas osoitti heräämisen merkkejä Ässät-sarjan lopussa.

Kärpille erittäin tärkeää on myös ykköspuolustaja Miika Koiviston toipuminen pelikuntoon. Koiviston taistelupariksi HIFK:lla on heittää Liigan kenties paras puolustaja superlupaus Miro Heiskanen.

Maalivahtien taistossa HIFK on lievästi niskan päällä. Yleinen konsensus on, että Kevin Lankinen – Atte Engren muodostavat sarjan parhaan maalivahtikaksikon. Kärppien Veini Vehviläinen on ollut loistavassa vireessä, mutta kysymys kuuluu, pystyykö palaamaan Porin katastrofipelin jälkeen välittömästi huipputasolle, jos torjuntavuoro tulee?

– Jos vertaa esimerkiksi Ässiin, niin HIFK:lla on laajempi materiaali. Heidän hyökkäys on fyysisempi. Puolustus on hyvin roolitettu ja sieltä löytyy kumpaakin osaamista. Kaiken kaikkiaan tasapainoinen pelaajamateriaali, emmekä saa siitä kyllä mitään etua, Manner analysoi vastustajan kokoonpanoa.

Kiekkokontrolli avainasemassa

Pelillisesti sarjasta tulee mielenkiintoinen kamppailu kiekon hallinnasta. Pelivälineen kontrollin nappaava joukkue pääsee määrittämään pelin virtauksen, vaihtamaan hallitusti kiekollisena ja saamaan sitä kautta pitkiä hyökkäyksiä, joista pystyy luomaan maalipaikkoja. Tätä kautta myös vastustajan energiat kuluvat nopeammin kuin omat.

Ässiä vastaan Kärppien ongelmaksi muodostui porilaisten vahva karvauspelaaminen. Se korostui entisestään Koiviston pudottua puolustuksesta. Kärppien hyökkäyksiin lähdöistä tuli hätäisempiä ja keskialueella oululaisilta loppui usein keinot.

Vasta sarjan lopussa Kärpät onnistui karistamaan nuo ongelmat ja sen jälkeen pikkupedot menivätkin menojaan.

HIFK tekee saman Ässiä paremmin, mutta helsinkiläiset tuskin pelaavat samalla kaavalla alusta loppuun. Illan pelin alussa tätä kannattaa seurata. Miten HIFK pelaa kiekottomana, ja kuinka hyvin Kärppien hyökkäyksiin lähdöt ja keskialueen ylitys onnistuu. Siitä näkee nopeasti, kumpi on niskan päällä.

– Pystymme voittamaan HIFK:n vain omalla peli-identiteetillä, Manner muistutti.

Erikoistilannepelaaminen näyttelee luonnollisesti myös suurta roolia tiukoissa peleissä. HIFK oli JYPiä vastaan huono niin yli- kuin alivoimallakin. Myös Kärppien ylivoima oli luokatonta aina Ässät-sarjan viimeiseen otteluun saakka. Alivoima toimi hyvin, sillä oululaisten alivoimaprosentti (95,24) oli ylivoimaisesti paras.

Paineiden puolesta Kärppien on huomattavasti helpompi lähteä välieräsarjaan kuin puolivälieräsarjaan. Tehonsa viime peleissä löytänyt Junttila kiteytti, että olisi ollut noloa tippua runkosarjavoittajana jo puolivälierissä.

– Toivon, että tähän sarjaan jokainen pelaaja saa sellaisen fiiliksen, että nyt on enemmän voitettavaa kuin hävittävää, Manner toivoi.

Kupari pullahti ulos kokoonpanosta

Kärpät on tehnyt ketjuihin pieniä viilauksia sarjan avauspeliin. Eilen A-junioreiden finaaleissa pelannut Rasmus Kupari menettää paikkansa kokoonpanossa Jasse Ikoselle.

Sekä Ikonen että konkari Juha Koivisto pelasivat rooliinsa nähden hyvin puolivälierissä. Lisäksi HIFK:ta vastaan kokemus etenkin puolustusalueen puolustuspelaamisessa korostuu, joten siinäkin mielessä Ikonen oli valmennukselta luonteva valinta.

Kokoonpanoon palaa Koiviston lisäksi myös ranteensa puolivälierissä loukannut sentteri Miska Humaloja. Pyhäjärveltä lähtöihin oleva Humaloja oli viime kevään pudotuspelien HIFK-sarjassa Kärppien paras kenttäpelaaja. Humaloja ja tutkaparinsa Jari Sailio ovat pelanneet toistaiseksi vaisut pudotuspelit, joten nyt on aika nostaa tasoa.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu itsensä puolivälieräsarjan lopulla loukannut Thorell. Samalla helsinkiläisten tehoketju on ainakin avauspelissä rikki. Ruotsalaisen paikan ottaa Teemu Tallberg.

Kärpillä on jalkeilla käytännössä paras kokoonpano, jos jo ajat sitten kautensa päättäneitä puolustajia Mikko Niemelää ja Aleksi Mäkelää ei lasketa. Kolhuja on varmasti usealla pelaajalla, kuten aina tässä vaiheessa kautta. Pelaamista ne eivät kuitenkaan estä, sillä näissä peleissähän kentälle mennään perinteisesti vaikka pää kainalossa.



Kärppien kokoonpano illan HIFK-ottelussa:

1.kenttä

Julius Junttila – Mikael Ruohomaa – Charles Bertrand

Miika Koivisto – Shaun Heshka

2.kenttä

Saku Mäenalanen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Taneli Ronkainen – Lasse Kukkonen

3.kenttä

Kristian Vesalainen – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

4.kenttä

Jari Sailio – Miska Humaloja – Sami Anttila

13.hyökkääjä Juha Koivisto

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs