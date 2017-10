Kärpät-Lukko 2.erä: Miika Koiviston unelmakuti vei Kärpät johtoon

Kärpät kohtaa Lukon liigan kärkikamppailussa Raksilassa. Tilanne ottelussa on tällä hetkellä 1-0.

Kärpät on Liigan sarjakärki Lukon miehittäessä kolmatta sijaa. Joukkueet ovat kohdanneet tällä kaudella jo kerran aiemmin. Kärpät voitti Raumalla lokakuun alussa pelatun ottelun niukasti 2-1.

Ottelussa ovat ensimmäistä kertaa Liigassa vastakkain Leijonien vuoden 2016 nuorten maailmanmestarijoukkueen maalivahdit Veini Vehviläinen ja Kaapo Kähkönen. Kaksikko miehittää tällä hetkellä torjuntatilaston kärkipaikkoja, joten molemmat ovat olleet alkukauen huippuiskussa.

Lukko pelaa ottelussa melkein samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi JYPin tiistaina. Kärppien kokoonpanoon päävalmentaja Mikko Manner on tuonut alaketjuihin tuoreita jalkoja.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

1.erä

Raksilassa vietetään erätaukoa Kärppien johdossa. Erä oli kokonaisuutena varsin tasainen ja myös Lukolla oli omat paikkansa. Kärpille on tulossa tiukka ilta. Maalivahtien torjunnat avauserässä olivat: Vehviläinen 11, Kähkönen 14. Yleisöä Raksilassa on 5202.

Erän viimeisellä neljänneksellä Kärpät onnistui maalinteossa. Tehopakki Miika Koivisto veti siniviivasta vastustamattomasti ohi Kähkösen. Jo sitä ennen Kärppien nelosketjulla oli loistava paikka viedä Kärpät johtoon, mutta tilanne päättyi vastuun paikoiluun.

Ensimmäinen kymppi on takana. Lukko on ollut aavituksen niskanpäällä, mutta paras maalipaikka on ollut Kärpillä. Jari Sailiota rikottiin läpiajossa, ja Kärpille tuomittiin rangaistuslaukaus. Sailio talutti jo Kähkösen pihalle, mutta kiekko tuli tolpan ja yläriman kautta ulos.

Ottelun ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut pelkkää tunnustelua. Ottelussa ei ole toistaiseksi tapahtunut juuri mitään.

Ottelu on käynnissä.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.