Kärpät-KooKoo 3.erä: Nähdäänkö Raksilassa maalia varsinaisella peliajalla?

Kärpät ja KooKoo kohtaavat kolmannen kerran tällä kaudella. Kahdessa aiemmassa kohtaamisessa ratkaisua on jouduttu hakemaan lisäajalta. Molemmat joukkueet onnistuivat lopulta voittamaan kotiottelunsa.

Kärppien kokoonpanoon palaa puolentoista kuukauden poissaolon jälkeen Mikael Ruohomaa, joka nousee suoraan oululaisten ykkösketjuun. Kärppien maalilla jatkaa loistovireinen Jussi Rynnäs.

KooKoo kärsii pahasta flunssa-epidemiasta. Kouvolalaisten riviestä puuttuu muun muassa kolme kärkisentteriä.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ensimmäinen minuutti on ollut suhteellisen vauhdikas. Ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut Kärppien hallintaa. Ruohomaan johtama ykköskentällinen sai pitkän pyörityksen vieraiden päätyyn ja heti perään kakkoskentän Antti Kalaputaalla oli loistava paikka viedä Kärpät johtoon, mutta Kalapudas ei onnistunut.

Erä on puolivälissä ja ote on Kärpillä. Ruohomaa on tehnyt puolikkaan erän perusteella vahvan paluun kokoonpanoon, sillä Kärppien uusittu ykköskenttä vaikuttaa toimivan hyvin. KooKoo on toistaiseksi ollut vaisu vastustaja.

Kärppien kakkosketju on myös mukavassa vireessä. Kalaputaalla on ollut jo pari maalipaikkaa, ja nyt Ville Leskinenkin pääsi yrittämään ylivoimahyökkäyksen päätteeksi Leland Irwingin ohittamista, mutta turhaan.

Hieman ennen viimeistä viisiminuuttista Lasse Kukkonen otti pikkukakkosen kampituksesta. Kärpät kesti alivoiman, eikä Jussi Rynnäs huipputorjuntoineen ollut vähäpätöisimmässä roolissa pakkopelin kuolettamisessa. Heti perään Kärpät pääsi yrittämään maalia ylivoimalla, kun Kai Kantola sai kahden minuutin rangaistuksen kiinnipitämisestä.

Kärppien ylivoima ei ollut kohdallaan ja laukaukset jäivät puuttumaan. KooKoo sai erän lopulla muutaman hyvän paikan, mutta Jussi Rynnäs Kärppien maalilla jatkoi hyvässä vireessä.

Raksilassa on paikalla 5030 katsojaa.

2.erä

Heti toisen erän alkuun KooKoo pääsee hakemaan illan avausmaalia ylivoimalla. Mikko Niemelä kirjautti itselleen kaksiminuuttisen estämisestä.

Ylivoima ei tuottanut tulosta, mutta toisen erän ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut selkeää KooKoon hallintaa. Kärpillä on ollut vaikeuksia päästä ylipäätään kiekkoon kiinni.

Erä on ylittänyt puolivälin. Toinen erä on ollut melko tasapaksua pelaamista. Kärppien ainoa maalipaikka osui Jesse Saariselle, mutta kiekko napsahti tuttuun tapaan Irwingin suojuksiin.

KooKoolla oli loistava paikka siirtyä ottelussa johtoon, kun se pääsi hyökkäämään kolmella yhtä vastaan. Laukaus takatolpalta viuhui kuitenkin ohi kärppämaalin.

Muutamaa minuuttia ennen toisen erän loppua Kärpät sai kiekon KooKoon maaliin. Jan Hruska antoi nappisyötön Aku Kestilälle, joka tinttasi pelivälineen ylänurkkaan. Maali kuitenkin hylättiin, sillä tuomaristo katsoi Sami Anttilan seisoneen maalivahdin alueella.

Hetkeä myöhemmin Kärpät pääsi 2vs0 -hyökkäykseen, mutta Saku Mäenalasen laukaus meni ohi maalin. Erän lopun Kärpät pelaa ylivoimaa. Pakkopeli ei tuottanut tulosta, joten päätöserään lähdetään maalittomassa tasatilanteessa.

3.erä

Päätöserä on käynnissä.

