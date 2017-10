Kärpät-KooKoo 2.erä: Heshka laukoi viivasta Kärpät johtoon

Kärpät pelaa parhaillaan KooKoota vastaan Raksilassa. Ottelu on tällä hetkellä tasan 1-0.

Oululaiset yrittävät palata voittojen tielle KooKoon kustannuksella mollivoittoisen Itä-Suomen kiertueen jälkeen. Kärpät sai illan otteluun mukaan viime viikolla kolhitut kapteeni Lasse Kukkosen sekä keskushyökkääjä Miska Humalojan. Kotijoukkueen maalilla pelaa hyvään torjuntavireeseen päässyt Veini Vehviläinen.

KooKoon riveissä pelaa oululaisille tuttu Toni Kähkönen. Espoolaishyökkääjä on saanut uransa Kouvolassa uuteen nousuun, sillä hän on KooKoon paras pistemies. Kähkönen on myös joukkueensa kapteeni.

2.erä

Toinen erä on Raksilassa käynnissä.

1.erä

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Kärpät lähtee erätauolle maalin johdossa. Erä oli selkeästi Kärppien. KooKoo sai viimeisillä minuuteilla toisen ylivoimansa, kun Taneli Ronkainen veti kouvolalaiselta jalat alta. Maalia ei nähty.

Avauserää on pelattu kohta kolmannes. Peli on ollut hyvin Kärppien hallussa, ja maalejakin voisi olla enemmän kuin yksi. KooKoo maalilla Järvenpää on torjunut jo 11 kertaa. Vieraat pääsevät yrittämään pakkopeliä ensimmäistä kertaa. Jäähyaitiossa isttu Nicklas Lasu huitomisjäähyään. Erikoistilanne ei tuottanut kuitenkaan tulosta.

Kärpät pääsi uudelleen miesylivoimalle, kun Toni Kähkönen otti pikkukakkosen koukkaamisesta. Nyt tulosta tuli, sillä Shaun Heshkan viivasta ampuna kiekko painui Juha Järvenpään längistä sisään.

Peliä on takana muutamia minuutteja. Alku on ollut tunnusteleva ja hieman varovainenkin. Paras maalipaikka on ollut Saku Mäenalasella, joka pääsi yrittämään Ville Leskisen huippusyötöstä, mutta ei onnistunut. Heti maalipaikan jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle, mutta pakkopeli ei tuottanut tulosta ajottaisesta hyvästä pyörityksestä huolimatta.

Kiekko on jäässä ja peli käynnissä.

Kaleva seuraa ottelua paikan päällä Raksilassa.