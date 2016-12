Kärpät-KooKoo 1.erä: Kalaputaalla loistopaikka viedä Kärpät johtoon

Kärpät ja KooKoo kohtaavat kolmannen kerran tällä kaudella. Kahdessa aiemmassa kohtaamisessa ratkaisua on jouduttu hakemaan lisäajalta. Molemmat joukkueet onnistuivat lopulta voittamaan kotiottelunsa.

Kärppien kokoonpanoon palaa puolentoista kuukauden poissaolon jälkeen Mikael Ruohomaa, joka nousee suoraan oululaisten ykkösketjuun. Kärppien maalilla jatkaa loistovireinen Jussi Rynnäs.

KooKoo kärsii pahasta flunssa-epidemiasta. Kouvolalaisten riviestä puuttuu muun muassa kolme kärkisentteriä.

1.erä

Ottelu on alkanut. Ensimmäinen minuutti on ollut suhteellisen vauhdikas. Ensimmäinen viisiminuuttinen on ollut Kärppien hallintaa. Ruohomaan johtama ykköskentällinen sai pitkän pyörityksen vieraiden päätyyn ja heti perään kakkoskentän Antti Kalaputaalla oli loistava paikka viedä Kärpät johtoon, mutta Kalapudas ei onnistunut.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa.