Kärpät kohtaa illalla pahimman peikkonsa - HPK hakee oululaisista jo kauden neljättä voittoa

Kärpät aloittaa kahden kotipelin viikon ottelulla Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18:30.

Kärpät on jo reilut kymmenen kierrosta ennen runkosarjan loppua viittä vaille runkosarjan voittaja. Oululaisten kaula kärjessä on hulppeat 15 pistettä, kun sarjan kärkijoukkueilla on 13 ottelua pelaamatta. Kilpailijoiden tulisi saada jäljellä olevista peleistä viisi kolmen pisteen voittoa enemmän, jotta ne voisivat haastaa Kärpät piikkipaikasta.

Niin ei tule tapahtumaan ilman pikkupetojen totaalista romahtamista, eikä sellaista ole näköpiirissä.

Kärpillä on tältä kaudelta jo useampaa vastustajaa vastaan puhdas voittosaldo. Yksi piikki oululaisten lihasta kuitenkin löytyy ja se on tämän illan vastustaja HPK.

Kärpät onnistui voittamaan hämeenlinnalaiset runkosarjan avauskierroksella maalilla, mutta sen jälkeen HPK on napannut kolme perättäistä voittoa keskinäisistä kohtaamisista. Viimeisin on parin viikon takaa, kun HPK nipisti voittolaukauskilpailun jälkeen Oulusta kaksi pistettä mukaansa.

Vielä muutama viikko sitten näytti siltä, että HPK voidaan kirjoittaa ulos tämän kevään pudotuspeleistä. Kuuden ottelun tappioputkessa vuodenvaihteessa järjestettyyn Spengler Cupiin lähtenyt hämäläisjoukkue piristyi turnausreissulla huomattavasti. Sen jälkeen pelaamistaan kymmenestä ottelusta hämeenlinnalaiset ovat hävinneet vain kaksi.

HPK on ehkä Liigan toiseksi kovakuntoisin joukkue, mutta Kärpät on kovin. Kymmenestä edellisestä pelistä Kärpät ei ole jäänyt pisteittä kertaakaan.

Vehviläinen torjuntavastuussa

Pallokerhon tehonyrkki on ollut Oula Palveen tähdittämä vitja, jossa laidoilla pelaavat nuorisomaajoukkueen tähdet Kristian Vesalainen ja Eetu Tuulola. Puolustuksessa Joonas Lehtivuori on pelannut tammikuun yli piste per peli -tahdissa.

Kärpät pelasi viime viikolla perjantaina ja lauantaina, kun se kohtasi idän kiertueella KooKoon ja SaiPan. Molemmista otteluista irtosi tyylipuhtaasti kolmen pisteen voitto.

Oululaisittain positiivista antia vieraspeleissä oli alempien ketjujen Miska Humalojan ja Otto Karvisen onnistumiset. Humaloja ehti pelata peräti 32 peliä ilman maalia. Viimeksi verkko heilui syyskuun lopussa Ilvestä vastaan.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner ei ole tehnyt juuri muutoksia oululaisten kokoonpanoon. Ainoastaan kolmosketjussa Sami Anttila joutuu tekemään tilaa Jasse Ikoselle. Oululaisten maalilla aloittaa tällä kertaa Veini Vehviläinen.

Vierasjoukkue HPK:n kokoonpanoon palaa lauantaina Tallinnassa pelatusta Pelicans-ottelusta sivussa ollut Janne Lahti, joka ottaa Jere Innalan paikan hämeenlinnalaisten ykkösketjusta.

HPK:n maalilla aloittaa tuttuun tapaan kaikki ottelut Kärppiä vastaan pelannut Emil Larmi.

Ottelusta saattaa muodostua runsasmaalinen, sillä joukkueet ovat tehneet tammikuun aikana eniten maaleja Liigassa. Kärpät saa olla tarkkana myös jäähyjen kanssa, sillä hämeenlinnalaisten pakkopeli on ollut tämän vuoden puolella koko sarjan ylivoimaisesti tehokkainta.

Kärppien kokoonpano HPK-ottelussa:

1.kenttä

Julius Junttila - Mikael Ruohomaa - Charles Bertrand

Miika Koivisto - Shaun Heshka

2.kenttä

Saku Mäenalanen - Nicklas Lasu - Ville Leskinen

Lasse Kukkonen - Jani Hakanpää

3.kenttä

Jasse Ikonen - Rasmus Kupari - Otto Karvinen

Taneli Ronkainen - Mikko Niemelä

4.kenttä

Jari Sailio - Miska Humaloja - Jyri Junnila

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs