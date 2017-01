Kärpät kaatoi SaiPan Raksilassa lukemin 5-2.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Ennen avauskiekkoa Raksilassa laulettiin Maamme-laulu satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Ensimmäinen viisiminuuttinen on pelattu. Peli aaltoilee päästä päähän. Kärpät otti kuitenkin ohjat John Albertin viimeistelemällä maalilla. Hetkeä aikaisemmin Sami Anttila laukoi SaiPa-maalin yläputkeen.

Hieman ennen erän puoliväliä nähtiin ikävä tilanne, kun SaiPan Joni Nikko pääsi yllättämään taklauksellaan Taneli Ronkaisen. Ronkainen luisteli ensin vaihtoaitioon, mutta poistui nopeasti pukukoppiin joukkueen lääkäri perässään.

Erää on jäljellä reilut viisi minuuttia. Myös Ronkaista taklannut Nikko joutui jättämään pelin kesken.

SaiPa pääsi pari minuuttia ennen erän loppua ylivoimalle, kun Albert otti pikkukakkosen koukkaamisesta. Erää oli jäljellä alle puoli minuuttia, kun Lasse Lappalainen onnistui yllättämään Rynnäksen.

2.erä

Toinen erä on alkanut. Illan ottelua seuraa Raksilassa 4854 katsojaa.

Erän ensimmäiset minuutit menivät lievässä SaiPan hallinnassa, mutta neljän peliminuutin jälkeen Antti Kalapudas karkasi läpiajoon Saku Mäenalasen syötöstä. Kalapudas toimitti läpiajon päätteeksi kiekon tyylikkäästi ohi Jussi Markkasen.

Ottelu on ylittänyt puolivälin. Heti erän puolivälin jälkeen SaiPa otti hieman yllättäen aikalisän. Heti aikalisän jälkeen vieraat värkkäsivät tasoitusmaalin, jonka viimeisteli Curtis Hamilton.

Pari minuuttia ennen erän loppua pitkän sekavan vaiheen jälkeen Lasse Kukkonen pääsi sivaltamaan Kärppien kolmannen maalin. Osuma upposi aivan yläkulmaa ohi hömistyneen Markkasen.

Raksilassa on kaksi erää takana. Peli on ollut vieraiden hienoista hallintaa. Rynnäkselle kärppämaalilla on kertynyt 22 torjuntaa kahden erän aikana. Markkanen SaiPan maalilla on joutunut venymään kiekon eteen vain 11 kertaa.

Kärppien kakkosketju on illan onnistuja. Viidennen maalin viimeisteli Ville Leskinen.

3.erä

Päätöserää on pelattu vajaat neljä minuuttia. SaiPa hakee parhaillaan vimmatusti tasoitusta.

Vajaan viiden minuutin pelaamisen jälkeen nähtiin kiistanalainen tilanne, kun Saku Mäenalanen sai osuman päähänsä. Tilanteesta ei kuitenkaan tuomareiden torikokokuksen jälkeen tuomittu jäähyä. Hetkeä myöhemmin Kärpät siirtyi kahden maalin johtoon Kalaputaan illan toisen maalin ansiosta. Syötön maaliin antoi kolhittu Mäenalanen.

Kärpät löi lopullisen niitin ottelulle Ville Leskisen maalilla, joka oli oululaisten viides. Kärppien kakkosketjulla on ollut todellinen tehoilta.

Ottelu on päättynyt. Voitto kirjattiin lopulta Kärpille lukemin 5-2.