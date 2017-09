Kärpät kaatoi Pelicansin – Leskinen iski ratkaisun tyhjään maaliin

Kärpät palasi voittojen tielle kaatamalla Pelicansin 5-2.

Kaleva.fi seurasi ottelua Raksilassa.

3.erä

Ville Leskinen iski ratkaisun tyhjään maaliin. Loppusummerin soidessa kentällä saatiin aikaan vielä terhakka torikokous.

Ottelua on jäljellä vajaat viisi minuuttia. Kärpät otti hetki sitten aikalisän. Pelicans hakee tasoitusta vimmatusti. Se kuitenkin tyssäsi hetkellisesti Joel Mustosen kahden minuutin koukkaamisjäähyyn. Kärppien ylivoima onnistui vihdoinkin, kun Ruohomaa viimeisteli oululaisten illan neljännen maalin. Heti perään Mustonen otti toisen jäähyn ja ottelussa oli jo ratkaisun makua.

Vaikkei ylivoima toimi, maalisaldo lisääntyi tasaviisikoin yhdellä. Jani Hakanpää teki yllätysnousun, otti hyökkäyssinisellä kiekon kädellä alas hämäten vastustajan täysin. Hakanpää polki läpi ja viimeisteli tyylikkäästi oululaisten kolmannen maalin.

Jani Hakanpään maali.

Tästä vain hetkeä myöhemmin Pelicans nousi kuitenkin maalin päähän onnekkaasti. Julius Junttila potkaisi kiekon omaan maaliin. Heti vieraiden kavennuksen jälkeen Humaloja oli puolestaan läpiajossa, mutta maalia ei tällä kertaa nähty.

Mikko Kousa otti illan kolmannen pikkukakkosen, ja Kärpät pääsi jälleen ylivoimalle. Tehottomuus miesylivoimalla kuitenkin jatkui. Miika Koivisto kilautti kerran tolppaan ja Shaun Heshka hukkasi oman momentuminsa vapaassa paikassa.

Toista erää on pelattu viisi minuuttia. Kärpät pääsi kertaalleen ylivoimalle, eikä rankkarikaan ollut kaukana. Pakkopeli ei kuitenkaan taaskaan tuonut tulosta. Pelicans hakee edelleen vimmatusti tasoitusta. Vehviläinen Kärppien maalilla on ollut kuitenkin erittäin hyvä.

2.erä

Kärpät voitti toisen erän, mutta pelillisesti Pelicans oli vähintäänkin hyvin mukana. Jos vauhti oli hieman piipussa erä alussa, se ei ollut enää erän lopussa. Etenkin Pelicans iski ison vaihteen silmään ja peli oli ajoittain melkoista hurlumheitä. Maalipaikkoja nähtiin molemmissa päissä kenttää. Maaleja ei kuitenkaan nähty, joten päätöserään lähdetään Kärppien maalin johdossa. Torjunnat kahden erän jälkeen Vehviläinen 28, Juvonen 19.

Toista erää on jäljellä viisi minuuttia. Erän puolivälin jälkeen pelissä on menty vauhdilla päästä päähän. Dramaattisia tilanteita on nähty molemmissa päissä, mutta lisäosumia ei ole syntynyt.

Erikoistilanteet ovat sävyttäneet viime minuutteja. Ensin Pelicans pääsi pyörittämään kahden minuutin ajan tehotonta pakkopeliä Humalojan istuessa jäähyllä. Heti jäähyltä päästyään Humaloja hankki Kärpille ylivoiman. Pakkopeli loppui kuitenkin lyhyeen Kukkosen otettua illan toisen rangaistuksensa.

Erän lähestyessä puoliväliä Kärpät siirtyi johtoon. Miika Koivisto nakkasi kiekon viivasta maalinkulmalle, josta Charles Bertrand ohjasi sen ovelasti ohi hölmistyneen Pelicans-vahdin Janne Juvosen. Hetkeä myöhemmin kotijoukkueella oli loistava paikka kasvattaa johtoa, mutta Lasu ei onnistunut läpiajon päätteeksi.

Charles Bertrand viimeisteli torstaina joukkueensa toisen maalin Miika Koiviston ja Mikko Niemelän esityöstä.

Ottelun toista erää on pelattu neljännes. Ensimmäiset minuutit ovat olleet varsin tasaista vääntöä. Vauhtikin on laskenut pykälällä avauserästä. Erän toistaiseksi paras maalipaikka oli Kärppien Ruohomaalla.

1.erä

Illan yleisömäärä on Kärpille varmasti iso pettymys. Raksilassa on virallisen ilmoituksen mukaan vain 4102 katsojaa. Silmämääräisesti vielä tätäkin vähemmän.

Pelicans pääsi vielä erän lopulla ylivoimalle Kukkosen otettua pikkukakkosen huitomisesta. Vieraat pyörittivät ylivoimakuvioaan hieman laiskasti. Vehviläinen poimi muutamat laukaukset helposti.

Hieman ennen erän loppua Kärpät sai kiekon hyökkäyspäähän. Pienen flipperin jälkeen Ville Leskinen pääsi iskemään tasoituksen maalin kulmalta. Syöttöpisteet kirjattiin Saku Mäenalaselle ja Mikko Niemelälle.

Pelicans siirtyi nopeasti Kärppien ylivoiman jälkeen johtoon. Maalintekijänä oli Aleksi Mustonen.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen ylivoimalle, kun Kupari kaadettiin. Ruohomaa järjesteli Lasse Kukkoselle laatupaikan maalin eteen, mutta kapteeni ei onnistunut.

Avauserästä on pelattu puolet. Kärpät on päässyt hyvin peliin mukaan ja luonut viime minuuttien vaarallisimmat maalipaikat. Jani Hakanpäällä ja Jyri Junnilalla oli molemmilla loistopaikat viedät Kärpät johtoon, mutta tilanne Raksilassa on edelleen maaliton. Myöskään jäähyjä ei ole nähty.

Ensimmäinen viisiminuuttinen on takana. Ottelu on saanut vauhdikkaan alun. Pelicans on saanut toistaiseksi vaarallisimmat tilanteet. Lahtelaiset iskevät muutenkin hanakasti ja hyvissä ajoin kärppäpelaajiin kiinni.