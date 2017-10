Kärpät kaatoi KooKoon Raksilassa viidellä maalilla - Vehviläiselle kauden toinen nollapeli

Kärpät kaatoi KooKoon Raksilassa lukemin 5-0. Kärppien ykkösketju oli jälleen hyvässä tuloskunnossa, ja oululaisten maalilla Veini Vehviläinen pelasi kauden toisen nollapelinsä.

3.erä

Kärpät kaunisteli lukemia Jasse Ikosen toimesta. Peliaikaa on jäljellä vielä vajaat viisi minuuttia.

KooKoo hakee kavennus maalia ilman maalivahtia jo reilut seitsemän minuuttia ennen erän loppua. Ville Leskinen iski ottelun lopullisen ratkaisun tyhjään maaliin vajaat seitsemän minuuttia ennen ottelu loppua.

Kärpät siirtyi hieman ennen erän puoltaväliä kolmen maalin karkumatkalle Charles Bertrandin maalilla. Ilmassa on vahvasti ratkaisun makua, sillä KooKoo ei ole saanut viriteltyä kummoistakaan takaa-ajoa.

Kärpät sai heti erän alussa joukkuerangaistuksen. Reilun minuutin jälkeen Kärpät joutui kahden miehen alivoimalle, kun Julius Junttila sai hallikuullutuksen mukaan jäähyn mailan liuttamisesta kanssapelaajalle. Kärpät selvitti alivoimat helposti ja oli jopa lähempänä viimeistelyä kuin KooKoo

Päätöserä on alkanut Raksilassa.

2.erä

Kaksi erää on pelattu Raksilassa. Peli etenee jäähyjen ja Kärppien merkeissä. Järvenpää KooKoon maalilla on torjunut jo kahteen erään 30 kertaa Vehviläisen päästessä puolet vähemmällä. Ottelua on seuraamassa 4576 katsojaa.

Jäähyily jatkui, mutta nyt oli KooKoon vuoro pelata ylivoimaa. Kärppäjäähyn istui Mikael Ruohomaa. Maalia ei nähty, mutta hetki jäähyn päättymisen jälkeen Ruohomaa tinttasi kiekon pienestä reiästä etukulmasta ohi Järvenpään. KooKoon valmentaja Tuomas Tuokkola käytti haasto-oikeuttaan ja haastoi maalin, mutta se oli suhteellisen kaukaa haettu haasto. Maali hyväksyttiin nopeasti.

Ottelu on ylittänyt puolivälin, eikä lisämaaleja ole nähty. KooKoo on päässyt parantelemaan heikko alivoimatilastoaan tappamalla kolme Kärppien ylivoimaa. Paikkoja Kärpillä on ollut viime minuuttien aikana tolkuttomasti, mutta Järvenpää maalillaan on kuin muuri. Torjuntoja KooKoo-vahdille on kertyny erässä jo 15. Vehviläinen on joutunut venymään vain kolmesti.

Jäähyily jatkui toisessa erässä. Heti parin minuutin pelin jälkeen KooKoon Miikka Pitkänen otti jäähyn koukkaamisesta. Ylivoimamaalia ei nähty vieläkään, mutta muutamaa minuuttia myöhemmin KooKoo päätti antaa uuden yrityksen. Tällä kertaa pikkukakkosen nappasi Arttu Pelli. Vieraat ottavat jäähyjä aivan liikaa, jos haluavat pisteitä Raksilasta mukaan. Toisaalta Kärpilläkin on ylivoimapelaamisen kanssa tekemistä.

Toinen erä on Raksilassa käynnissä.

1.erä

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Kärpät lähtee erätauolle maalin johdossa. Erä oli selkeästi Kärppien. KooKoo sai viimeisillä minuuteilla toisen ylivoimansa, kun Taneli Ronkainen veti kouvolalaiselta jalat alta. Maalia ei nähty.

Avauserää on pelattu kohta kolmannes. Peli on ollut hyvin Kärppien hallussa, ja maalejakin voisi olla enemmän kuin yksi. KooKoo maalilla Järvenpää on torjunut jo 11 kertaa. Vieraat pääsevät yrittämään pakkopeliä ensimmäistä kertaa. Jäähyaitiossa isttu Nicklas Lasu huitomisjäähyään. Erikoistilanne ei tuottanut kuitenkaan tulosta.

Kärpät pääsi uudelleen miesylivoimalle, kun Toni Kähkönen otti pikkukakkosen koukkaamisesta. Nyt tulosta tuli, sillä Shaun Heshkan viivasta ampuna kiekko painui Juha Järvenpään längistä sisään.

Peliä on takana muutamia minuutteja. Alku on ollut tunnusteleva ja hieman varovainenkin. Paras maalipaikka on ollut Saku Mäenalasella, joka pääsi yrittämään Ville Leskisen huippusyötöstä, mutta ei onnistunut. Heti maalipaikan jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle, mutta pakkopeli ei tuottanut tulosta ajottaisesta hyvästä pyörityksestä huolimatta.

Kiekko on jäässä ja peli käynnissä.